Dharmendra Death: 89 साल की उम्र में अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, मुंबई में होगा अंतिम संस्कार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 की उम्र में निधन हो गया है। वे कई दिनों से बीमार थे और मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थे। धर्मेंद्र 12 नवंबर को अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए थे। उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले श्मशान घाट पर होगा जहां अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलीम खान, आदित्य रॉय कपूर समेत कई सितारे पहुंच गए हैं।

कई दिनों से चल रहे थे बीमार धर्मेंद्र कई दिनों से बीमार चल रहे थे और 31 अक्टूबर को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे, उन्हें सांस लेने में तकलीफ की समस्या थी। वे 12 नवंबर को अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। परिवार ने बयान जारी किया था कि वे अब रिकवर कर रहे हैं, उन्होंने 24 नवंबर को 89 की उम्र में अंतिम सांस ली। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 10 नवंबर से अभिनेता वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे।

इंडस्ट्री से पहुंचीं ये हस्तियां फिल्ममेकर करण जौहर ने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के निधन की जानकारी दी वहीं अभिनेता की बेटी ईशा देओल, उनके जिगरी दोस्त अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अगस्त्य नंदा उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। करण ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'यह एक ERA का अंत है, एक बहुत बड़ा मेगा स्टार, मेनस्ट्रीम सिनेमा में एक HERO का रूप, बहुत हैंडसम और सबसे रहस्यमयी स्क्रीन प्रेजेंस, वह इंडियन सिनेमा के एक असली लेजेंड हैं और हमेशा रहेंगे। सिनेमा के इतिहास के पन्नों में एक खास और शानदार पहचान, लेकिन सबसे ज़्यादा वह एक सबसे अच्छे इंसान थे।