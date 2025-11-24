Language
    Dharmendra Death: 89 साल की उम्र में अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, मुंबई में होगा अंतिम संस्कार

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 02:14 PM (IST)

    Dharmendra Death: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। वे 89 साल के थे, वे कई दिनों से बीमार चल रहे थे और मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थे।

    89 की उम्र में अभिनेता धर्मेंद्र का निधन

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 की उम्र में निधन हो गया है। वे कई दिनों से बीमार थे और मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थे। धर्मेंद्र 12 नवंबर को अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए थे। उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले श्मशान घाट पर होगा जहां अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलीम खान, आदित्य रॉय कपूर समेत कई सितारे पहुंच गए हैं। 

    कई दिनों से चल रहे थे बीमार

    धर्मेंद्र कई दिनों से बीमार चल रहे थे और 31 अक्टूबर को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे, उन्हें सांस लेने में तकलीफ की समस्या थी। वे 12 नवंबर को अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। परिवार ने बयान जारी किया था कि वे अब रिकवर कर रहे हैं, उन्होंने 24 नवंबर को 89 की उम्र में अंतिम सांस ली। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 10 नवंबर से अभिनेता वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे।

    इंडस्ट्री से पहुंचीं ये हस्तियां

    फिल्ममेकर करण जौहर ने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के निधन की जानकारी दी वहीं अभिनेता की बेटी ईशा देओल, उनके जिगरी दोस्त अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अगस्त्य नंदा उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। करण ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'यह एक ERA का अंत है, एक बहुत बड़ा मेगा स्टार, मेनस्ट्रीम सिनेमा में एक HERO का रूप, बहुत हैंडसम और सबसे रहस्यमयी स्क्रीन प्रेजेंस, वह इंडियन सिनेमा के एक असली लेजेंड हैं और हमेशा रहेंगे। सिनेमा के इतिहास के पन्नों में एक खास और शानदार पहचान, लेकिन सबसे ज़्यादा वह एक सबसे अच्छे इंसान थे।

    हमारी इंडस्ट्री में हर कोई उन्हें बहुत प्यार करता था। उनके पास सबके लिए बहुत सारा प्यार और पॉजिटिविटी थी। उनका आशीर्वाद, उनका गले लगना और उनका जबरदस्त प्यार शब्दों से ज़्यादा याद आएगा। आज हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा खालीपन है। एक ऐसी जगह जिसे कोई कभी नहीं भर सकता, हमेशा सिर्फ और सिर्फ़ DHARAMJ ही रहेंगे। हम आपसे प्यार करते हैं सर। हम आपको बहुत याद करेंगे। आज आसमान धन्य है। आपके साथ काम करना हमेशा मेरे लिए आशीर्वाद रहेगा और मेरा दिल सम्मान, श्रद्धा और प्यार के साथ कहता है। अभी ना जाओ छोड़ के, के दिल अभी भरा नहीं। OM SHANTI'।

    धर्मेंद्र की अपकमिंग फिल्म

    आज ही के दिन उनकी आने वाली फिल्म इक्कीस का पोस्ट रिलीज किया गया था जिसमें वे अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा और जयदीप अहलावत के साथ नजर आने वाले थे। 

    300 से ज्यादा फिल्मों में किया काम

    धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ था। वे एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनेता थे, जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। 65 साल के करियर में, उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों में अभिनय करने का रिकॉर्ड उनके नाम है।

