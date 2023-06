सलमान खान की वजह से एक हुए अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय? पुराना वीडियो देखकर फैंस बोले- सपना सच कर दिया

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने कुछ फिल्में की लेकिन गुरु के दौरान उन्हें एक विशेष जुड़ाव महसूस हुआ। दोनों ने शादी कर ली और अब आराध्या के माता-पिता हैं। वर्कफ्रंट पर सलमान खान के पास टाइगर 3 टाइगर वर्सेस पठान और प्रेम की शादी जैसी बड़ी फिल्में हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन हाल ही में पोन्नियिन सेलवन 2 में नंदिनी के किरदार में नजर आईं।

Abhishek Bachchan Aishwarya Rai, Salman khan, Salman khan old Video

नई दिल्ली, जेएनएन। 2000 के दशक की शुरुआत में सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन की प्रेम कहानी उथल-पुथल भरी रही। यह जोड़ी आज तक नेटिजन्स के बीच हिट है। दरअसल, पिछले कुछ समय से सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन की रील्स, मीम्स और रोमांटिक एडिट्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ऐश ने कभी भी अपने पास्ट के बारे में बात नहीं की है और उनके सम्मानजनक रुख की काफी सराहना की गई है। वायरल हुआ पुराना वीडियो यहां तक कि सलमान खान ने भी इस बारे में कभी किसी भी इंटरव्यू में कुछ नहीं कहा है। लेकिन कई मौकों पर उन्हें दूसरे सितारे उन्हें इस बारे में चिढ़ाते जरूर नजर आए हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हम सलमान खान और अभिषेक बच्चन को एक ट्रक में देख सकते हैं। यह फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के का है। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय लीड रोल में थीं। इस वीडियो को लेकर नेटिजन्स खूब मजे ले रहे हैं। लोग कर रहे ट्रोल वायरल वीडियो फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के का है, जिसमें सलमान खान का कैमियो था। वायरल हो रहे वीडियो में सलमान एक ट्रक चला रहे हैं और अभिषेक बच्चन उनके बगल में बैठे हैं। सलमान गाना गुनगुना रहे हैं "हमसे पूछो तन्हा रहना कैसा लगता है..." दूसरी तरफ अभिषेक को सड़क पर ऐश्वर्या की परछाई दिखाई देती है। View this post on Instagram A post shared by Entertainment Say (@entertainmentsay) काफी पुराना है वीडियो यह काफी पुराना वीडियो है और सलमान खान के कई फैन्स ने इसे पहली बार देखा है। कुछ लोगों ने कहा कि वीडियो में बहुत ज्यादा सच्चाई है। दूसरों ने कहा कि जब कोई सीधी सड़क पर गाड़ी चला रहा हो तो सलमान खान को स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए देखना अजीब है। उन्हें लगा कि एक बार जब यह ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा तो यह परफेक्ट मीम मटेरियल बन जाएगा। सलमान खान का सिंगल स्टेटस मनोरंजन का विषय है। कभी साथ थे सलमान-ऐश्वर्या राय हम दिल दे चुके सनम के दौरान ऐश्वर्या राय और सलमान खान के बीच नजदीकियां बढ़ीं। वे लगभग एक साल तक एक साथ थे। ऐसा कहा गया था कि सलमान खान की कथित शराब की लत और गुस्सैल स्वभाव के कारण काफी समस्याएं पैदा हुईं। उन्होंने एक्ट्रेस को लेकर बेहद पजेसिव होने की भी बात कही है।

