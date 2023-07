'खुद को डांस करने से रोक नहीं पाई', नवाजुद्दीन सिद्दीकी का यह गाना सुनते ही खुशी से झूम उठीं आलिया सिद्दीकी

आलिया सिद्दीकी ने बीते दिनों बिग बॉस ओटीटी 2 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी से अपने पास्ट रिलेशन को लेकर सुर्खियां बटोरी थीं। इस शो में उन्होंने नवाजुद्दीन के बारे में काफी कुछ कहा था। आलिया अब इस शो से बाहर आ चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्हें नवाजुद्दीन के गाने पर कदम थिरकाते देखा जा सकता है।

File Photo of Aaliya Siddiqui and Nawazuddin Siddiqui

HighLights आलिया सिद्दीकी ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भेजा 'टोकन ऑफ लव' शेयर किया डांस करने का वीडियो बीते महीनों आलिया और नवाजुद्दीन का रिलेशन आया था सुर्खियों में

नई दिल्ली, जेएनएन। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आलिया सिद्दीकी बीते दिनों अपने बिखरी शादी को लेकर चर्चा में थे। दोनों का तलाक हो चुका है। बीते दिनों आलिया ने नवाजुद्दीन पर कई आरोप लगाए थे। मगर अलग होने के बाद अभिनेता को लेकर उनका नजरिया बदला-बदला सा नजर आ रहा है। हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का सॉन्ग 'यार ये सताया हुआ है' रिलीज हुआ, जिसे कुछ लोगों ने पसंद किया, तो किसी ने नकार दिया। इस बीच आलिया का इसी गाने पर एक वीडियो सामने आया है। मगर वीडियो से ज्यादा कैप्शन लोगों का ध्यान खींच रहा है। आलिया ने किया नवाजुद्दीन के गाने पर डांस आलिया सिद्दीकी ने वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्हें 'यार ये सताया हुआ है' गाने पर डांस करते देखा जा सकता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, ''इस खूबसूरत गाने के लिए नवाज के लिए ढेर सारा प्यार! इस पर डांस करने से खुद को रोक नहीं पाई...'' View this post on Instagram A post shared by Aaliya Siddiqui (@aaliyanawazuddin) आलिया की लाइफ में नए पर्सन की एंट्री कुछ दिनों पहले आलिया सिद्दीकी ने एक फोटो शेयर की थी, जिसमें उन्हें मिस्ट्री मैन के साथ देखा गया था। ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में आलिया ने इस बात को कन्फर्म किया कि वह मूव ऑन कर चुकी हैं, और उनका यह रिलेशन दोस्ती से भी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच कोई कमिटमेंट नहीं है। मेरी अपनी एक जिंदगी है, जो मुझे मेरे बच्चों के साथ गुजारनी है, और मैं अपने बच्चों को कोई समस्या नहीं देना चाहती। यह रिस्पेक्टफुल रिलेशन है। यह सिर्फ समय की बात है। यह एक आदत की तरह है। चाहे आप कुछ अच्छा भी करेंगे, तो भी लोग आपके बारे में बात करेंगे। 'बिग बॉस ओटीटी 2' में थीं आलिया आलिया सिद्दीकी हाल ही में 'बिग बॉस ओटीटी 2' से एविक्ट की गई हैं। इस शो में कई मौकों पर उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अपने रिलेशन पर बात की, जिसके लिए उन्हें फटकार तक लगाई गई।

Edited By: Karishma Lalwani