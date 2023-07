Kangana Ranaut और अवनीत का डांस देख नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दिया रिएक्शन, वायरल हुआ वीडियो

फिल्म टीकू वेड्स शेरू (Tiku Weds Sheru) ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) और अवनीत कौर (Avneet Kaur) नजर आ रहे हैं। ये फिल्म दर्शकों को पसंद आ रही हैं। ऐसे में रविवार को इस फिल्म की सक्सेस पार्टी हुई जिसमे स्टार कास्ट के अलावा फिल्म प्रोड्यूसर कंगना रनोट भी शामिल हुई ।

Nawazuddin Siddiqui , Kangana Ranaut, Avneet kaur Instagram

नई दिल्ली, जेएनएन। Kangana Ranaut And Avneet Kaur Dance: नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) और अवनीत कौर (Avneet Kaur) की फिल्म 'टीकू वेड्स शेरू (Tiku Weds Sheru)' ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म कई दर्शकों को पसंद आ रही हैं तो वहीं, कुछ को नापसंद भी है। ऐसे में रविवार को इस फिल्म की सक्सेस पार्टी हुई, जिसमे स्टार कास्ट के अलावा फिल्म प्रोड्यूसर कंगना रनोट भी शामिल हुई। कंगना और अवनीत का नया डांस वीडियो सोशल मीडिया पर पार्टी से जुड़े कई तस्वीर और वीडियो वायरल हुए। वहीं अब कंगना और अवनीत कौर (Avneet Kaur) का एक नया डांस वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दोनों एक्ट्रेसेज डांस फ्लोर पर थिरकती नजर आ रही हैं। दोनों को वीडियो में मजेदार डांस मूव्स करते हुए देखा जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ वीडियो में नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी नजर आ रहे हैं। वीडियो में नवाज कंगना और नवनीत का डांस देख हैरान हो रहे हैं और जोर-जोर से हंसते नजर आ रहे हैं। View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani) कंगना ने प्रोड्यूस की फिल्म इस वीडियो में कंगना किसी बार्बी डॉल से कम नहीं लग रही हैं। बता दें, टीकू वेड्स शेरू बीते 23 जून को अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई थी। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अवनीत कौन मेन रोल में हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी 49 साल के हैं। वहीं, अवनीत कौर 21 साल की है। इसे लेकर दोनों को ट्रोल किया गया था। इस पर कंगना रनोट ने कहा था कि यह मूवी माफिया द्वारा फैलाया जा रहा है। कंगना की आने वाली फिल्में कंगना के वर्कफ्रंट की बात करें तो जल्द फिल्म 'इमरजेंसी' में नजर आएगी। इस फिल्म में कंगना के अलावा, अनुपम खेर, मिलिंद सुमन, महिमा चौधरी, सतीश कौशिक और श्रेयश तलपड़े भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसके साथ ही उनके हाथ में 'चंद्रमुखी 2' भी है, जो तमिल की कॉमेडी हॉरर 'चंद्रमुखी' का सीक्वल है।

Edited By: Aditi Yadav