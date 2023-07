72 Hoorain Twitter Review: मजबूत दिल हो तभी देखें '72 हूरें', लोगों ने फिल्म को बताया रोंगटे खड़े करने वाला

नई दिल्ली, जेएनएन। 72 Hoorain Twitter Review: लगातार विवादों में घिरी 72 हूरें 7 जुलाई को रिलीज कर दी गई। फिल्म टीजर रिलीज से ही कॉन्ट्रोवर्सी झेल रही है। यहां तक कि 72 हूरें के मेकर्स को कानूनी पचड़ों में भी फंसना पड़ गया।

अब 72 हूरें की रिलीज के साथ फिल्म को लेकर रिव्यू भी आने लगे हैं। दर्शकों ने फिल्म के लीड एक्टर पवन मल्होत्रा और आमिर बशीर के एक्टिंग की तारीफ की है। साथ ही फिल्म की कहानी और कॉन्सेप्ट को झकझोर देने वाला बताया है।

72 हूरें को रिव्यू करते हुए एक यूजर ने ट्विटर पर कहा, "फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा है, ब्लैक एंड व्हाइट थीम बहुत अच्छा काम करती है, ब्रेन वाशिंग दृश्य कमाल का हैं। पवन मल्होत्रा शानदार हैं, सेकेंड हाफ में में थोड़ी धीमी है फिल्म, क्लाइमेक्स और बेहतर हो सकता था, कुल मिलाकर देखने में अच्छी है। इसके साथ ही यूजर ने फिल्म को तीन स्टार दिए।"

⭐⭐⭐

72Hoorain

First half very good , black and white theme works so good,

— Suryansh Yadav (@a830cc746996444) July 7, 2023