72 Hoorain: स्क्रीनिंग पर जय हिंद के नारे से लेकर केस दर्ज होने तक, इन विवादों में घिरी 72 हूरें, जानें अपडेट

नई दिल्ली, जेएनएन। 72 Hoorain Controversy: आतंकवाद के खूंखार चेहरे को बयां करती फिल्म 72 हूरें पहले दिन से विवादों से घिरी हुई है। फिल्म के टीजर ने आते ही बवाल मचा दिया। इसके बाद रही-सही कसर 72 हूरें के ट्रेलर ने पूरी कर दी।

वहीं, बीते दिन 72 हूरें के मेकर्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। फिल्म कुछ दिनों में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस बीच विवाद भी बढ़ता जा रहा है, जो रिलीज के बाद और बढ़ सकता है। आइए जानते हैं 72 हूरें अब तक किन- किन कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार हो चुकी है...

72 हूरें को लेकर सबसे पहले आपत्ति टीजर के सामने आने के बाद शुरू हुआ। फिल्म के टीजर में 8 अंतरराष्ट्रीय खूंखार आतंकवादियों का चेहरा दिखाया गया। इनमें ओसामा बिन लादेन, अजमल कसाब, याकूब मेमन, बिलाल अहमद, हाकिम अली, मसूद अजहर, हाफिज सईद और सादिक सईद का नाम शामिल है। टीजर में इनके चेहरों के साथ एक शख्स की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है- 'तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है, वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। वहां, कुवांरी, अनछुई 72 हूरें मिलेंगी, जो सिर्फ तुम्हारी होंगी, हमेशा के लिए।

72 हूरें के मेकर्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने भी परेशान किया। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को थिएटर्स में रिलीज करने की इजाजत दे दी, लेकिन ट्रेलर को थिएटर्स में जारी करने की अनुमति नहीं दी गई। CBFC ने ट्रेलर में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों को आपत्तिजनक बताते हुए सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। हालांकि, मेकर्स भी जिद पर अड़े रहे और ट्रेलर को डिजीटली रिलीज कर दिया।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का ये फैसला 72 हूरें के मेकर्स को समझ में नहीं आया, क्योंकि जो फिल्म में है वही ट्रेलर में भी होता है। फिर भी सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास कर दिया, लेकिन ट्रेलर रिलीज में रोड़ा बन गई। CBFC के इस फैसले के बाद प्रोड्यूसर अशोक पंडित बुरी तरह झल्ला गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मामले को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ले जाने की बात कही। साथ ही सीबीएफसी के उच्च अधिकारियों से पूछताछ करने का अनुरोध करेंगे।

#WATCH | Bollywood filmmaker Ashoke Pandit speaks on the controversy surrounding his upcoming film '72 Hoorain'

They (Censor board) have asked us to remove some scenes and words from the trailer, but they have no objection to keeping those scenes in the film. We are questioning… pic.twitter.com/GlZtcxzxB8— ANI (@ANI) June 28, 2023