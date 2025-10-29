KIFF: अगले महीने होगी कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत, दिखाई जाएंगी 39 देशों की 215 चुनिंदा फिल्में

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 31वां कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 6 नवंबर से शुरू होने वाला है। इस दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के धनधान्य स्टेडियम में फिल्म महोत्सव का उद्घाटन करेंगी जो अगले 8 दिन 6 से 13 नवंबर तक चलेगा। फिल्म महोत्सव में 39 देशों की 215 चुनिंदा फिल्में दिखाई जाएंगी। यह जानकारी राज्य के युवा कल्याण व खेल मंत्री अरूप विश्वास ने रवींद्र सदन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में दी। इस साल अभिनेता परमब्रत चटर्जी और तृणमूल सांसद व अभिनेत्री जून मालिया महोत्सव के मेजबान होंगे।

गांगुली की पत्नी देंगी खास प्रस्तुति मंत्री अरूप विश्वास ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी नृत्यांगना और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली की पत्नी डोना गंगोपाध्याय एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। उद्घाटन फिल्म, अजय कर द्वारा निर्देशित और महान अभिनेता उत्तम कुमार व अभिनेत्री सुचित्रा सेन अभिनीत 1961 की फिल्म सप्तपदी होगी। इस वर्ष के फिल्म महोत्सव में भारत सहित 39 देशों से चुनी गई 215 फिल्में दिखाई जाएंगी। इनमें 185 फिल्में और 30 लघु फिल्में शामिल हैं। मंत्री ने बताया कि इस वर्ष 18 भारतीय भाषाओं और 30 विदेशी भाषाओं की फिल्में दिखाई जाएंगी। इनमें कोंकणी, बोरो, तुलु, संथाली सहित विभिन्न भाषाओं की फिल्में शामिल रहेंगी। मंत्री इंद्रनील सेन ने बताया कि विभिन्न श्रेणियों में कई फिल्म प्रतियोगिताएं होंगी।