तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से तीसरे बार चुनाव लड़ रहे हैं। दो बार के सांसद अभिषेक बनर्जी का मुकाबला भाजपा के अभिजीत दास और माकपा के प्रतिकुर रहमान से है। वहीं, अल्पसंख्यक बहुल बशीरहाट लोकसभा सीट पर पूरे देश की निगाह है। इसी लोकसभा में संदेशखाली आता है।

कोलकाता दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से सीपीआई (एम) उम्मीदवार सायरा शाह हलीम ने कोलकाता के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। उनका मुकाबला भाजपा सांसद और उम्मीदवार देबाश्री चौधरी और टीएमसी की माला रॉय से है।

#WATCH | Saira Shah Halim says, "Agents are everywhere. My comrades are on the battleground...We will see how Mamata Banerjee is encouraging violence here. Public will give her a reply."

On allegations of a tape being put over CCTV at the booth, she says, "We will have to see… https://t.co/LWR2YMNUdB pic.twitter.com/IgEAxoLpCB— ANI (@ANI) June 1, 2024