उद्धव ठाकरे ने ईवीएम पर निकाली भड़ास, चुनाव आयोग पर लगाया ये आरोप; कहा- मोदी सरकार डर गई है

उद्धव ने आरोप लगाया कि ऐसा जानबूझकर उनके मतों को कम करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने अपने समर्थकों से ऐसे मतदान केंद्रों की सूची तैयार करने को कहा है। ताकि जरूरत पड़ने पर वह इस मामले को अदालत में ले जा सकें।

उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि प्रशासन के कारण वोटिंग कम हुई है। जहां भी हमें बढ़त मिल रही, वहां मशीनें ठीक से व्यवस्थित नहीं हैं। मशीनें बंद कर दी गई हैं। यह मोदी सरकार का नाटक है। हार का डर है। लोग उत्साहित हैं, उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। यह चुनाव आयोग का खेल है। जहां हमारा प्रतिशत ज्यादा जा रहा, वहीं मतदान प्रतिशत कम हो रहा है।

चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण है। कुछ समुदायों से बार-बार पहचान पत्र के लिए पूछा जा रहा। मोदी सरकार हार के डर से चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने दें, संबंधित अधिकारियों के नामों की घोषणा पीसी के माध्यम की जाएगी।

उद्धव ठाकरे के आरोपों का उत्तर देते हुए उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि धीमे मतदान की शिकायत चुनाव आयोग से उन्होंने खुद की है। उद्धव ठाकरे यह आरोप सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। मुंबई में हुए शांतिपूर्ण मतदान के बीच कई जगह मतदाता सूची एवं मतदाता पहचानपत्र में विसंगतियां भी दिखाई दीं।

मतदान की धीमी गति को लेकर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष एवं उत्तर-मध्य मुंबई से कांग्रेस की उम्मीदवार वर्षा गायकवाड की भी शिकायत सामने आई है। उनका कहना है कि मतदान की धीमी गति उनकी क्षेत्रों में नजर आ रही है, जहां आईएनडीआईए-महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों की स्थिति मजबूत है।

पालघर लोकसभा क्षेत्र से बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार राजेश पाटिल ने दावा किया कि उनके क्षेत्र में एक लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से गायब पाए गए। उन्हीं के क्षेत्र में एक युवा मतदाता का लोकसभा चुनाव के लिए तो उसके घर के नजदीक के मतदान केंद्र पर था, लेकिन उसे मिली चुनाव आयोग की पर्ची में उसका विधानसभा क्षेत्र दूसरा दिखाया गया था।

