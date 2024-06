Lok Sabha Election 2024: यूपी में भाजपा को क्यों लगा बड़ा झटका? योगी के इस मंत्री ने कर दिया खुलासा

दिनेश सिंह ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए गंभीर चिंतन का विषय है। इसमें कोई दो राय नहीं है। 500 साल बाद हम भगवान राम के मंदिर का निर्माण करवाते हैं। बड़े-बड़े एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का निर्माण करवाते हैं। मगर कहीं न कहीं जनता के बीच भ्रम पैदा किया गया है। उस भ्रम को हम लोग यथाशीघ्र दूर करेंगे और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे। भाजपा का जितना भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने में हम सफल होंगे।

दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी और कहा कि अच्छे से रायबरेली की सेवा करें। यहां की जनता की आशा के अनुरूप काम करें। रायबरेली में हर शनिवार और रविवार बैठें। लोगों की समस्याओं का निदान करें। बेटा और बेटियों की शादी में आशीर्वाद देने पहुंचें। किसी बुजुर्ग के न रहने पर कंधा दें और गंगा घाट तक पहुंचें। अगर राहुल गांधी इन कामों को करेंगे तो मैं सकारात्मक सहयोग दूंगा।

दिनेश सिंह ने कहा कि मैं रायबरेली की जनता से एक साल का अवकाश मांगता हूं, जो काम मैं हर शनिवार और रविवार को करते आया हूं, वो काम अब राहुल गांधी करें। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी दायित्वों का निर्वाहन करूंगा।

रायबरेली के तीन लाख लोगों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। भाजपा के कार्यकर्ताओं और मेरे शुभचिंतकों की जिम्मेदारी मेरी है। वो राहुल गांधी की तरफ देखेंगे नहीं, लेकिन जिन लोगों ने राहुल गांधी को वोट दिया है, मैं उम्मीद करता हूं राहुल उनकी सेवा का उत्तर दायित्व निभाएंगे।

