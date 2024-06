किस दिन मोदी लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ? इस दिग्गज भाजपा नेता ने सस्पेंस को कर दिया खत्म

लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक 240 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके बाद सबसे अधिक कांग्रेस के 99 सांसद हैं। समाजवादी पार्टी (सपा) तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसे 37 सीटों पर जीत मिली है। 2019 के मुकाबले भाजपा को इस बार 63 सीटों का नुकसान हुआ। कांग्रेस को सबसे अधिक 47 सीटों का फायदा हुआ है। भाजपा के सहयोगी दल तेलगू देशम पार्टी (टीडीपी) 16 और जनता दल (यूनाइटेड) ने 12 सीटों पर कब्जा किया है।

यह भी पढ़ें: नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में पहली बार BJP नहीं कर सकी ये काम, 23 साल बाद टूटा रिकॉर्ड

#WATCH | Raipur: Chhattisgarh Deputy Chief Minister Vijay Sharma says, " On 8th (June) PM Modi will become the Prime Minister of the country for the 3rd time. Tomorrow there will be a meeting of MPs, CMs and Dy CMs...we will start working for the people and they (opposition) will… pic.twitter.com/ku48lVJO8O— ANI (@ANI) June 6, 2024