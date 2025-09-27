विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में इस बार नए नारे नहीं चढ़ रहे कार्यकर्ताओं की जुबान पर

बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर NDA और महागठबंधन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बैठकों में नारों पर जोर है। NDA 2025 में फिर से नीतीश और डबल इंजन की सरकार जैसे नारे पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जबकि कांग्रेस NDA को घेरने वाले नारे दे रही है।

भुवनेश्वर वात्स्यायन,पटना। विधानसभा चुनाव 2025 को ले एनडीए व महागठबंधन के सभी घटक दलों ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का सिलसिला तेज किया हुआ है। बैठकों का सिलसिला एकल भी है और सामूहिक भी। पर इन बैठकों में चुनाव को केंद्र में रख नए नारे नहीं आ रहे। एनडीए में अभी तक केवल दो नए नारे ही इन बैठकों में कार्यकर्ताओं की जुबान पर हैं। एक नारा है कि 2025 में फिर से नीतीश और 225 तथा दूसरा नारा है कि बिहार के विकास को चाहिए डबल इंजन की सरकार। वहीं एनडीए की तुलना में महागठबंधन के पास नए नारों की संख्या अधिक है। नारों के मामले में कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है।

जदयू की बैठक से निकला नारा एनडीए की बैठक में जदयू की राज्यस्तरीय बैठक में यह नारा पहली बार आया था कि 2025 में फिर से नीतीश और 225। इसके बाद यह नारा एनडीए का बन गया। एनडीए की सभी बैठकों में यह चलने लगा। एनडीए के जिलास्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन या फिर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में यह नारा कार्यकर्ताओं की जुबान पर चढ़ गया। इसके साथ डबल इंजन की सरकार में बिहार में विकास की बयार ही अब तक एनडीए के नारे मे शामिल है। जिस समय प्रशांत किशोर की टीम विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के लिए काम कर रही थी तब यह नारा खूब चला था-बिहार में बहार है, नीतीशे कुमार है। यह नारा आम लोगों की जुबान पर भी चढ़ा था।

कांग्रेस ने कई नारों को चुनाव के मैदान में छोड़ा विधानसभा चुनाव काे केंद्र मे रख कांग्रेस ने कई नारों को मैदान में छोड़ा है। सभी नारे एनडीए पर निशाना साधते हुए हैंं। इनमें एक नारा है-एनडीए के तीन मिशन क्राइम , करप्शन और कमीशन। एक नारा है-वोट चोरों की सरकार, नहींं चुनेगा अब बिहार, बिहार को लूट रहे एनडीए के चोर , खा गए जनता के 71 हजार करोड़। यह नारा भी चल रहा- वोट चोर को धक्का मार, पहुंचेगा हर घर अधिकार, वोट चोर को धक्का मार, मंहगाई पर होगा वार।

भाजपा अपने पुराने नारे को ही कर रही आगे भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने पुराने नारों को ही आगे किया हुआ है। इनमें एक है- फिर से एनडीए सरकार। सबका साथ सबका विकास, बिहार में डबल इंजन की सरकार। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से एनडीए सरकार। लोजपा (आर) का नारा अभी तक पुराना ही है- बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट।

राजद ने भी कई नए नारे बाजार में चल रहे राजद ने भी बिहार विधानसभा चुनाव को केंद्र में रख कई नए\B \Bनारों को जारी किया है। तेजस्वी की तस्वीर के साथ यह नारे हैं। नारा है- इस बार परिवर्तन के लिए वोट करे। अबकी बार तेजस्वी सरकार।