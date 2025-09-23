औरंगाबाद में चुनाव से पहले परिवहन विभाग वाहनों का डाटा बेस कर रहा तैयार, स्कूल संचालकों व निजी मालिकों से ली जानकारी

औरंगाबाद जिले में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी ज़ोरों पर है। चुनाव के दौरान वाहनों की कमी से बचने के लिए परिवहन विभाग 18271 पंजीकृत वाहनों का डेटाबेस तैयार कर रहा है। स्कूल संचालकों और निजी वाहन मालिकों से संपर्क किया जा रहा है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वाहनों का उपयोग किया जा सके।

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। जिले में चुनावी ड्यूटी के दौरान वाहनों की कमी न हो, इसके लिए परिवहन कार्यालय ने कार्रवाई शुरू कर दिया है। जिला परिवहन पदाधिकारी सुनंदा कुमारी ने बताया कि जिले में पंजीकृत सभी वाहनों का डाटा बेस तैयार किया जा रहा है, ताकि चुनावी कार्य में वाहनों की कोई परेशानी न हो।

जानकारी के अनुसार इस बार दो चरणों में चुनाव होने की संभावना है। पांच अक्टूबर को चुनाव की घोषणा होने का अनुमान है। ऐसे में समीपवर्ती जिलों में वाहनों की भारी मांग रहेगी। आशंका जताई जा रही है कि चुनावी समय में बाहरी जिलों के वाहन आसानी से उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि सभी जिले अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाहनों को पकड़कर अपने कब्जे में रखेंगे।

स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने तय किया है कि अपने जिले के वाहनों की सूची पहले से तैयार की जाए और उनके मालिकों से संपर्क स्थापित किया जाए। इसके लिए परिवहन विभाग स्कूल संचालकों से लेकर निजी वाहन मालिकों तक से संपर्क कर रहा है। उनसे वाहनों की क्षमता, उपलब्धता और अन्य जरूरी जानकारी ली जा रही है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर चुनावी ड्यूटी में उनका इस्तेमाल किया जा सके।