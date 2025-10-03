Language
    भोजपुर में मतदाता संख्या में गिरावट; 2020 के मुकाबले 38 हजार मतदाता कम, थर्ड जेंडर के 72 मतदाता लापता

    By dharmendra kumar singh Edited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 01:54 PM (IST)

    भोजपुर जिले में इस बार विधानसभा चुनाव में 38 हजार मतदाता कम हो गए हैं। 2020 में 21.18 लाख मतदाता थे जो अब 20.80 लाख रह गए हैं। सबसे ज्यादा कमी शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हुई है। विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान के बाद 1.41 लाख मतदाता कम हुए हैं और 72 थर्ड जेंडर मतदाता भी लापता हैं।

    मुकाबले चुनाव में 38 हजार मतदाता घटे

    धर्मेंद्र कुमार सिंह, आरा(भोजपुर)। भोजपुर जिले में विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान का असर 30 सितंबर को की गई, अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन में साफ दिख रहा है। पिछले पांच वर्ष पहले वर्ष 2020 में हुए विधानसभा चुनाव और इस बार के लिए होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या लगभग 38 हजार कम हो गई है।

    यह डाटा अपने आप में बड़ा अंतर है। एक तरफ जहां पांच वर्षों में लगभग एक लाख मतदाताओं की संख्या बढ़नी चाहिए थी, वहीं दूसरी तरफ बढ़ने के बजाए लगभग 38 हजार संख्या कम हो गई है। 30 सितंबर को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के अनुसार भोजपुर जिले में इस बार सभी विधानसभा को मिलाकर कूल मतदाताओं की संख्या 20,80,605 रह गई है। जबकि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान वर्ष 2020 में मतदाताओं की संख्या 21, 18, 504 थी।

    पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में 37,899 मतदाता कम मतदान करेंगे। सातों विधानसभा के डाटा पर नजर डाले तो सबसे ज्यादा मतदाताओं की संख्या शाहपुर विधानसभा में 12,108 उसके बाद अगिआंव विधानसभा में 5891, उसके बाद तरारी विधानसभा में 5110, उसके बाद बड़हरा विधानसभा में 4843, आरा विधानसभा में 4116, जगदीशपुर विधानसभा में 3488 और सबसे कम संदेश विधानसभा में महज 2343 मतदाता घटे हैं। 

    एसआईआर के बाद 1.41 लाख कम हुए वोटर

    जिले में विशेष मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान शुरु होने के पहले कुल मतदाताओं की संख्या 22, 21,986 थी। 30 सितंबर को प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार कुल मतदाताओं की संख्या घटते हुए 20,80,605 हो गई है। इस प्रकार पूर्व के मतदाता सूची के अनुसार इस बार 1,41,381 मतदाताओं की संख्या घट गई है। इसके पहले एक अगस्त को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ था उस समय लगभग 1.90 लाख मतदाताओं का नाम कटा था। अब उसमें कुछ कमी आते हुए वह संख्या 1,41,381 पर घटकर रह गई है।

    थर्ड जेंडर के 72 मतदाता हुए लापता

    भोजपुर जिले में थर्ड जेंडर के 72 मतदाताओं का नाम इसबार की सूची से कट गया है। ये सभी मतदाता कहां चले गए इसका कोई अता पता नहीं है। वर्ष 2020 के चुनाव में इनकी कुल संख्या 100 थी। इस बार के चुनाव में घटते हुए मात्र इनकी संख्या 28 रह गई है। इस प्रकार 72 थर्ड जेंडर वोटर का नाम कटा है। 

    2020 और 2025 में विधानसभा वार वोटरों की संख्या

    विस नाम 2020 में 2025 में  अंतर
    संदेश 288815 286472 2343
    बड़हरा 310415  305572 4843
    आरा 327492 323376 4116
    अगिआंव 266587 260696 5891
    तरारी 303481 298371 5110
    जगदीशपुर 306446 302958  3488
    शाहपुर 315268 303160 12108
    योग  2118504 2080605  37899

                                      