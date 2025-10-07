Bihar Election: चिराग की नाराजगी के बीच पीके की एंट्री! एनडीए में खलबली; मिलने पहुंचे कई दिग्गज

बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी ज़ोरों पर है। लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के सूत्रों के अनुसार चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के गठबंधन की संभावना है। लोजपा 40 सीटों की मांग कर रही है जबकि बीजेपी केवल 25 सीटें देने को तैयार है। गठबंधन होने पर बीजेपी पर दबाव बढ़ सकता है। चिराग पासवान सम्मानजनक सीटें चाहते हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। बिहार में दो चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण के लिए 6 नवंबर तथा दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। परिणाम 14 नवंबर को आएंगे। इस बीच बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है।

दरअसल, लोक जनशक्ति पार्टी के सूत्रों ने बताया कि बिहार चुनाव में चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर वास्तव में ऐसा होता है, तो बिहार में कुछ अलग प्रयोग देखने को मिलेगा। चूंकि ये दोनों देल पहली बार बिहार की सभी 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं।

क्या सच में होगा लोजपा और प्रशांत किशोर का गठबंधन? एनडीटीवी की रिपोर्ट में लोक जनशक्ति पार्टी के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान बिहार में होने वाले चुनाव में गठबंधन करने की संभावना बन सकती हैं। वर्तमान में चिराग पासवान एनडीए के गठबंधन में हैं और वह केंद्र में मंत्री भी हैं।

वर्तमान में लोजपा और सत्तारूढ़ भाजपा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। इस बीच चिराग पासवान और चुनावी रणनीतिकार-राजनेता किशोर की पार्टी के बीच गठबंधन की चर्चा बिहार में एक नया ट्विस्ट बन गई है।

भाजपा नेताओं से मुलाकात की तस्वीर वायरल चिराग पासवान की भाजपा नेताओं के साथ मुलाकात की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान और मंगल पांडेय ने चिराग पासवान के साथ बिहार चुनाव को लेकर चर्चा की। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं।

लोजपा (रामविलास) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री @iChiragPaswan जी से आज @dpradhanbjp जी और @mangalpandeybjp जी के साथ बिहार चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बिहार की प्रगति के लिए NDA सरकार आवश्यक है और इसके लिए एनडीए गठबंधन के सभी साथी संकल्पबद्ध हैं।@LJP4India pic.twitter.com/toUtJ1W8qw — Vinod Tawde (@TawdeVinod) October 7, 2025 40 सीटों की मांग कर रहे हैं चिराग लोजपा और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर इन दिनों चर्चा चल रही है। कथित तौर पर चिराग पासवान बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 40 सीटें चाहते हैं। हालांकि, बीजेपी केवल 25 सीटें देने के लिए तैयार हैं। बता दें कि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से सभी सीटों पर जीत दर्ज की।

जानकार बताते हैं कि अगर लोजपा और जनसुराज पार्टी के बीच गठबंधन हो भी जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और विपक्षी खेमे से तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनता दल से ज्यादा विधायक जीतना एक चुनौती हो सकती है।

हालांकि, प्रशांत किशोर के साथ चिराग पासवान की लोजपा की गठबंधन की खबरें भाजपा पर सीटों के बंटवारे को लेकर थोड़ा और दबाव डाल सकती है। एनडीटीवी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि लोजपा कथित तौर पर 'सम्मानजनक' सीटें पाने पर अड़ी हुई है। बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों का जादुई आंकड़ा चाहिए।

बीजेपी-लोजपा सीट बंटवारे पर कहां तक बनी बात उल्लेखनीय है कि लोजपा ने उन खबरों को भी खंडन कर दिया है कि बीजेपी और जेडीयू 200 सीटें आपस में बांटने पर सहमत हो गए हैं। वहीं, बाकी सीटें पासवान समेत बाकी दलों के लिए छोड़ी हैं। चिराग पासवान ने भी साफ कर दिया है कि सीट बंटवारे की बात बीजेपी के साथ होगी, ना कि जेडीयू के साथ होगी। इससे साफ है कि लोजपा और जेडीयू के बीच तनानतनी का माहौल है।