Bihar Election 2025: मुजफ्फरपुर जिले की 5 सीटों पर भाजपा तो 4 पर राजद का कब्जा, जोड़-घटाव शुरू

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले की 11 विधानसभाओं सीटों पर एक साथ छह नवंबर को वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग के चुनाव की घोषणा के साथ ही वोटों के समीकरण का जोड़ घटाव शुरू हो गया है। साथ ही जीत-हार के आंकड़ों पर भी चर्चा तेज हो गई है।

वहीं, कुढ़नी में सबसे कम वोट से राजद के डॉ. अनिल सहनी विजयी हुए थे। उनके अयोग्य ठहराए जाने पर यहां हुए उपचुनाव में भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता विजयी हुए। वहीं, सकरा में भी जदयू के अशोक चौधरी कम वोटों के अंतर से जीत दर्ज किए थे।

जिले में वर्तमान में भाजपा के पांच तो राजद के पांच विधायक हैं। कांग्रेस और जदयू का एक-एक विधायक है। पिछले विधानसभा चुनाव में औराई से भाजपा के रामसूरत राय ने जहां सर्वाधिक वोटों से जीत दर्ज की थी।

2020 के विधानसभा चुनाव के परिणाम और वर्तमान मतदाताओं की संख्या का आंकड़ा

गायघाट:

विधायक : निरंजन राय, राजद

निकटतम उम्मीदवार : महेश्वर प्रसाद यादव, जदयू

जीत-हार का अंतर : 7,566

वर्तमान मतदाता : पुरुष-168978, महिला- 151193, अन्य - 07, कुल - 320178

औराई:

विधायक : रामसूरत राय, भाजपा

निकटतम प्रतिद्वंद्वी : मो. आफताब आलम, माले

जीत-हार का अंतर : 47,866

वर्तमान मतदाता : पुरुष-165069, महिला-144703, अन्य-आठ, कुल-309780

मीनापुर:

विधायक : राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव

निकटतम प्रतिद्वंद्वी : मनोज कुमार, जदयू

जीत-हार का अंतर : 15,512

वर्तमान मतदाता : पुरुष-1491157, महिला-132158, अन्य-08, कुल-281323

बोचहां:

उपचुनाव विधायक : अमर पासवान, राजद

निकटतम प्रतिद्वंद्वी : बेबी कुमार, भाजपा

जीत-हार का अंतर : 36,653

वर्तमान मतदाता : पुरुष-150583, महिला-133404, अन्य- एक, कुल-283988

सकरा:

विधायक : अशोक चौधरी, जदयू

निकटतम प्रतिद्वंद्वी : उमेश राम, कांग्रेस

जीत-हार का अंतर : 1,537

वर्तमान मतदाता : पुरुष-143609, महिला-127764, अन्य- नौ, कुल- 271382

कुढनी:

विधायक : केदार प्रसाद गुप्ता, भाजपा (उपचुनाव में)

निकटतम प्रतिद्वंद्वी : मनोज सिंह कुशवाहा, जदयू

जीत-हार का अंतर : 3,649

वर्तमान मतदाता : पुरुष-161477, महिला-143123, अन्य-चार, कुल-304604

मुजफ्फरपुर:

विधायक : बिजेंद्र चौधरी, कांग्रेस

निकटतम प्रतिद्वंद्वी: सुरेश कुमार शर्मा, भाजपा

जीत-हार का अंतर : 6,326

वर्तमान मतदाता : पुरुष-164441, महिला-150764, अन्य- 17, कुल- 315222

कांटी:

विधायक : इसरायल मंसूरी, राजद

निकटतम प्रतिद्वंद्वी : अजीत कुमार, निर्दलीय

जीत-हार का अंतर : 10,314

वर्तमान मतदाता : पुरुष-167826, महिला-149728, अन्य-15, कुल- 317569

बरुराज:

विधायक : अरुण कुमार सिंह, भाजपा

निकटतम प्रतिद्वंद्वी : नंद कुमार राय, राजद

जीत-हार का अंतर : 43,654

वर्तमान मतदाता : पुरुष-147224, महिला-129536, अन्य- छह, कुल- 276766

पारू:

विधायक : अशोक कुमार सिंह, भाजपा

निकटतम प्रतिद्वंद्वी : शंकर प्रसाद, निर्दलीय

जीत-हार का अंतर : 14,698

वर्तमान मतदाता : पुरुष-164171, महिला-146833, अन्य- सात, कुल - 311011

साहेबगंज:

विधायक : राजू कुमार सिंह, वीआइपी (अब भाजपा में)

निकटतम प्रतिद्वंद्वी : राम विचार राय, राजद

जीत-हार का अंतर : 15,333

वर्तमान मतदाता : पुरुष-159544,, महिला-140104, अन्य- सात, कुल-299655

एक नजर में मतदाता सूची: