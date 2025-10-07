Bihar Election 2025: मुजफ्फरपुर जिले की 5 सीटों पर भाजपा तो 4 पर राजद का कब्जा, जोड़-घटाव शुरू

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले की 11 विधानसभाओं सीटों पर एक साथ छह नवंबर को वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग के चुनाव की घोषणा के साथ ही वोटों के समीकरण का जोड़ घटाव शुरू हो गया है। साथ ही जीत-हार के आंकड़ों पर भी चर्चा तेज हो गई है।
जिले में वर्तमान में भाजपा के पांच तो राजद के पांच विधायक हैं। कांग्रेस और जदयू का एक-एक विधायक है। पिछले विधानसभा चुनाव में औराई से भाजपा के रामसूरत राय ने जहां सर्वाधिक वोटों से जीत दर्ज की थी।
वहीं, कुढ़नी में सबसे कम वोट से राजद के डॉ. अनिल सहनी विजयी हुए थे। उनके अयोग्य ठहराए जाने पर यहां हुए उपचुनाव में भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता विजयी हुए। वहीं, सकरा में भी जदयू के अशोक चौधरी कम वोटों के अंतर से जीत दर्ज किए थे।
2020 के विधानसभा चुनाव के परिणाम और वर्तमान मतदाताओं की संख्या का आंकड़ा
गायघाट:
विधायक : निरंजन राय, राजद
निकटतम उम्मीदवार : महेश्वर प्रसाद यादव, जदयू
जीत-हार का अंतर : 7,566
वर्तमान मतदाता : पुरुष-168978, महिला- 151193, अन्य - 07, कुल - 320178
औराई:
विधायक : रामसूरत राय, भाजपा
निकटतम प्रतिद्वंद्वी : मो. आफताब आलम, माले
जीत-हार का अंतर : 47,866
वर्तमान मतदाता : पुरुष-165069, महिला-144703, अन्य-आठ, कुल-309780
मीनापुर:
विधायक : राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव
निकटतम प्रतिद्वंद्वी : मनोज कुमार, जदयू
जीत-हार का अंतर : 15,512
वर्तमान मतदाता : पुरुष-1491157, महिला-132158, अन्य-08, कुल-281323
बोचहां:
उपचुनाव विधायक : अमर पासवान, राजद
निकटतम प्रतिद्वंद्वी : बेबी कुमार, भाजपा
जीत-हार का अंतर : 36,653
वर्तमान मतदाता : पुरुष-150583, महिला-133404, अन्य- एक, कुल-283988
सकरा:
विधायक : अशोक चौधरी, जदयू
निकटतम प्रतिद्वंद्वी : उमेश राम, कांग्रेस
जीत-हार का अंतर : 1,537
वर्तमान मतदाता : पुरुष-143609, महिला-127764, अन्य- नौ, कुल- 271382
कुढनी:
विधायक : केदार प्रसाद गुप्ता, भाजपा (उपचुनाव में)
निकटतम प्रतिद्वंद्वी : मनोज सिंह कुशवाहा, जदयू
जीत-हार का अंतर : 3,649
वर्तमान मतदाता : पुरुष-161477, महिला-143123, अन्य-चार, कुल-304604
मुजफ्फरपुर:
विधायक : बिजेंद्र चौधरी, कांग्रेस
निकटतम प्रतिद्वंद्वी: सुरेश कुमार शर्मा, भाजपा
जीत-हार का अंतर : 6,326
वर्तमान मतदाता : पुरुष-164441, महिला-150764, अन्य- 17, कुल- 315222
कांटी:
विधायक : इसरायल मंसूरी, राजद
निकटतम प्रतिद्वंद्वी : अजीत कुमार, निर्दलीय
जीत-हार का अंतर : 10,314
वर्तमान मतदाता : पुरुष-167826, महिला-149728, अन्य-15, कुल- 317569
बरुराज:
विधायक : अरुण कुमार सिंह, भाजपा
निकटतम प्रतिद्वंद्वी : नंद कुमार राय, राजद
जीत-हार का अंतर : 43,654
वर्तमान मतदाता : पुरुष-147224, महिला-129536, अन्य- छह, कुल- 276766
पारू:
विधायक : अशोक कुमार सिंह, भाजपा
निकटतम प्रतिद्वंद्वी : शंकर प्रसाद, निर्दलीय
जीत-हार का अंतर : 14,698
वर्तमान मतदाता : पुरुष-164171, महिला-146833, अन्य- सात, कुल - 311011
साहेबगंज:
विधायक : राजू कुमार सिंह, वीआइपी (अब भाजपा में)
निकटतम प्रतिद्वंद्वी : राम विचार राय, राजद
जीत-हार का अंतर : 15,333
वर्तमान मतदाता : पुरुष-159544,, महिला-140104, अन्य- सात, कुल-299655
एक नजर में मतदाता सूची:
पहले 34 लाख 86 हजार 215 मतदाता थे। प्रारूप प्रकाशन के बाद 32 लाख तीन हजार 370 मतदाता बचे थे। उस समय दो लाख 82 हजार मतदाताओं के नाम कटे थे। इसके बाद अंतिम प्रकाशन में करीब 88 हजार से अधिक नाम मतदाताओं के जुड़े।
इससे कुल मतदाताओं की संख्या अब 32 लाख 91 हजार 478 हो गई। यानी कुल एक लाख 94 हजार 737 मतदाताओं के नाम कटे। इसमें एक लाख से अधिक मृत मतदाता थे, जबकि अन्य में परमानेंट शिफ्ट हो चुके और डुप्लीकेट वोटरों के नाम थे।
