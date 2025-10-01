Bihar Assembly Election 2025:बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची पर सियासी घमासान, विपक्ष ने उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, पटना। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, "हमारे कार्यकर्ता अध्ययन कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ी और जहां सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के खिलाफ गए होंगे वहां पर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं"।