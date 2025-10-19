Language
    Bihar Politics: तेजस्वी यादव की पार्टी में बगावत, प्रदेश उपाध्यक्ष ने पद व पार्टी से दिया इस्तीफा

    By Pramod Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 12:52 PM (IST)

    Bihar Assembly Election 2025: राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश भारती ने तेजस्वी यादव पर नोनिया समाज की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने तेजस्वी पर नोनिया समाज के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट देने का वादा किया गया था, जो पूरा नहीं हुआ। भारती ने आइएनडीआइए गठबंधन के उम्मीदवारों को हराने के लिए नोनिया समाज के साथ मिलकर अभियान चलाने की घोषणा की है।

    Hero Image

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Assembly Election 2025 : पार्टी नेता तेजस्वी यादव पर नोनिया समाज के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए राजद के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधान पार्षद गणेश भारती ने शनिवार को उपाध्यक्ष पद एवं पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।

    पार्टी अध्यक्ष को इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि नोनिया समाज की सभा में शामिल होकर तेजस्वी यादव ने कहा था कि नोनिया समाज वोट बैंक नहीं उनका पावर बैंक है।

    विधानसभा चुनाव में वह समाज के आठ से दस उम्मीदवारों को टिकट देंगे । उनको भी जिले के बरुराज विधानसभा से पार्टी उम्मीदवार बनाने का वादा किया था ।

    लेकिन उन्होंने ने उनके साथ बल्कि नाेनिया समाज के साथ भी धोखाधड़की की है। उत्तर बिहार में एक भी सीट पर नोनिया समाज को उम्मीदवार नहीं बनाया गया।

    उन्होंने कहा कि वे अब पूरे बिहार का भ्रमण कर आइएनडीआइए गठबंधन के उम्मीदवार को हराने के लिए नोनिया समाज के लोगों के साथ अभियान चलाएंगे।

    उन्होंने कहा कि यदि गठबंधन की सरकार आई तो बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार ने जो भी काम किया है वह बर्बाद हो जाएगा।

     

    कांग्रेस का जिला चुनाव अभियान समिति का गठन

    मुजफ्फरपुर : विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को अरविंद कुमार मुकुल की अध्यक्षता में जिला चुनाव अभियान समिति का गठन किया गया है।

    समिति में जिलाध्यक्ष के अलावा पूर्व विधायक सुरेश चंचल, कृपा शंकर शाही, सुरेश प्रसाद शर्मा नीरज, मयंक कुमार मुन्ना, मुकेश त्रिपाठी, संजय कुमार साहू, डा. महताब आलम सिद्दीकी, लोक क्रांति यादव, जूही प्रीतम, संजय कुमार सिंह, चंदेश्वर सहनी, समीर कुमार, चौधरी राशीद हुसैन, रेयाज अहमद डेजी, अब्दुल वारिश सद्दाम, आनंद कौशल, शम्श तबरेज, मिथलेश राम, आदित्य पासवान, राम प्रवेश पाल, पंकज कुमार तिवारी, रौशन आरा, आमोद मंडल, राम इकबाल राय, प्रमोद कुमार सिंह, नंद कुमार सिंह एवं रवि रंजन शामिल है।