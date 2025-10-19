Language
    Bihar Politics:सीएम नीतीश की पार्टी में भी असंतोष कम नहीं, मन मसोस कर 'अपनों' का साथ दे रहे दावेदार

    By Amrendra Tiwari Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 01:21 PM (IST)

    Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू के भीतर टिकट वितरण को लेकर असंतोष देखने को मिला। कई दावेदारों को टिकट नहीं मिलने से निराशा हुई, लेकिन खुलकर बगावत नहीं हुई। कुछ नेताओं ने पार्टी के फैसले को स्वीकार करते हुए चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया। पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा और जदयू जिलाध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा ने भी पार्टी के निर्णय का सम्मान किया।

    Hero Image

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक-एक सीट पर दस-दस दावेदारी ने टिकट वितरण को रोचक बना दिया था। टिकट बंटे तो कितने के अरमान टूट गए।

    कुछ ने बगावत का झंडा उठा लिया तो कुछ ने दूसरा दरवाजा खटखटाया। कुछ ऐसे भी हैं जो मन मारकर पार्टी के निर्णय के साथ आ गए हैं। जदयू में बगावत सीधे तौर पर नहीं हुई, मगर दबी जुबान विरोध कर रहे।

    नामांकन समाप्त होने के बाद अब पार्टी के साथ हैं। पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा ने कहा कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी।

    कुढ़नी के बदले मीनापुर सीट पार्टी के हिस्से में आई। वहां से लड़ना चाहते थे। उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन कोई तकलीफ नहीं है।

    जदयू जिलाध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा ने कहा कि मीनापुर सीट के लिए दावेदारी की थी। नेतृत्व ने इसका फैसला कर दिया। उसके बाद अब वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। जिले में सीट सीमित हैं। सबको टिकट नहीं मिल सकता।

    विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष अभियान 

    मुजफ्फरपुर : विधानसभा चुनाव को भयमुक्त व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों की गिरफ्तारी को लेकर चलाए गए 24 घंटे के विशेष अभियान में विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 43 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें हत्या में तीन, शराब में 14 समेत अन्य मामलों के आरोपित शामिल है।

    इसके अलावा 79 वारंटों और एक कुर्की का निष्पादन किया गया है। अभियान के दौरान 44 लीटर देसी और चार लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। वहीं वाहन जांच अभियान के दौरान यातायात नियम के उल्लंघन में एक लाख 75 हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना किया गया है।

    अर्द्धसैनिक बलों के साथ चेक पोस्टों पर जांच

    मुजफ्फरपुर : भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों की गिरफ्तारी को लेकर विभिन्न चेक पोस्टों पर जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान आने-जाने वाले वाहनों को तलाशी के बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है।

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चुनाव के मद्देनजर जिले के चेक पोस्ट समेत 80 जगहों पर विशेष रूप से जांच अभियान चलाया जा रहा है। चुनाव को लेकर अर्द्धसैनिक बल की 68 कंपनियां जिले में पहुंच चुकी है। इनकी तैनाती विभिन्न थाना क्षेत्रों में की गई है।

    जिला पुलिस की इंटरनेट मीडिया पोर्टल पर कहा गया कि बिहार विधानसभा चुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं।