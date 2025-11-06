'आप होते कौन हैं ..आग लगा देंगे', चेकिंग को लेकर पुलिसकर्मी पर भड़के राजद प्रत्याशी भाई बीरेंद्र
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले मनेर में राजद प्रत्याशी भाई बीरेंद्र मतदान केंद्र पर पुलिसकर्मी से भिड़ गए। उन्होंने पुलिसकर्मी द्वारा मतदाताओं की जांच पर आपत्ति जताई और तीखी बहस की। घटना के बाद मतदान केंद्र पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी मच गई, लेकिन स्थिति को जल्द ही नियंत्रण में कर लिया गया। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है।
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग जारी है। मनेर विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को मतदान के दौरान उस समय हंगामा हो गया, जब राजद प्रत्याशी और मौजूदा विधायक भाई बीरेंद्र मतदान केंद्र पर पुलिसकर्मियों की कार्रवाई पर भड़क उठे।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, विधायक भाई बीरेंद्र महिनवा मध्य विद्यालय स्थित मतदान केंद्र संख्या 79 पर पहुंचे थे। वहां तैनात एएसआई मतदाताओं के पहचान पत्र और कागजात की जांच कर रहे थे। इसी दौरान विधायक मौके पर पहुंचे और पुलिसकर्मी से तीखे लहजे में बोले “आप चेक करने वाले कौन होते हैं? चेक बूथ पर होगा, यहां नहीं! आग लगा देंगे यहां पर!”
इसके बाद मौके पर काफी देर तक तू-तू मैं-मैं की स्थिति बनी रही। आसपास मौजूद मतदाता और सुरक्षा बलों ने स्थिति संभाली। इसी विद्यालय परिसर में 80 और 81 नंबर बूथ भी बनाए गए हैं, जहां कुछ देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा। बीच-बचाव कर हालात को सामान्य किया। मतदान बाद में शांतिपूर्वक जारी रहा।
स्थानीय प्रशासन ने कहा- रिपोर्ट तैयार कर रहे
स्थानीय प्रशासन ने बताया कि पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार की जा रही है और मतदान केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। बताया जाता है कि मनेर के बूथ संख्या 79, 80, 81विधायक भाई वीरेंद्र के घर के बाहर ही यह मध्य विद्यालय का बूथ है और इसी बूथ पर उनकी पत्नी और उनका भी मत है। वह मतदान करने गए थे इसी दौरान या घटना हुई।
सुरेश तिवारी नाम के एक एसआई के द्वारा वोटरों का मतदान वोटर कार्ड चेक किया जा रहा था एवं कई लोगों का कुछ ना कुछ नुक्स निकाल कर लौटाया जा रहा था। इसी बात की शिकायत पर विधायक भाई वीरेंद्र बिदक गए।
