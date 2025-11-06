'आप होते कौन हैं ..आग लगा देंगे', चेकिंग को लेकर पुलिसकर्मी पर भड़के राजद प्रत्याशी भाई बीरेंद्र

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग जारी है। मनेर विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को मतदान के दौरान उस समय हंगामा हो गया, जब राजद प्रत्याशी और मौजूदा विधायक भाई बीरेंद्र मतदान केंद्र पर पुलिसकर्मियों की कार्रवाई पर भड़क उठे।

