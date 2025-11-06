मतदान केंद्रों पर काटी जा रही बिजली? राजद के आरोप का चुनाव आयोग ने दिया जवाब

डिजिटल टीम, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग जारी है। मतदाता लंबी-लंबी कतार लगाकर मतदान कर रहे हैं। मतदाता तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, मैथिली ठाकुर और अनंत सिंह समेत कई बड़े दिग्गजों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। इस बीच राजद ने एक्‍स हैंडल पर पोस्ट करके मतदान में बाधा डालने की आरोप लगाया है, जिसका चुनाव आयोग ने जवाब भी दिया है।



राजद ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट में चुनाव आयोग को टैग करते हुए लिखा- प्रथम चरण की वोटिंग के मध्य में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच-बीच में बिजली काट दी जा रही है। जानबूझकर स्लो वोटिंग कराई जा रही है। इसके साथ ही चुनाव आयोग से दुर्भावनापूर्ण इरादों पर संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की।

चुनाव आयोग ने आरोपों को बताया निराधार

चुनाव आयोग ने राजद के आरोपों को निराधार बताया। चुनाव आयोग ने लिखा- यह आरोप पूरी तरह निराधार और भ्रामक है। बिहार में सभी मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्बाध बनाने के लिए सभी मानक प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। ऐसे भ्रामक प्रचार का कोई आधार नहीं है।

राजद ने लगाया धांधली का आरोप

इससे पहले राजद ने पोस्‍ट में लिखा-

बिहार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कई बूथों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि राजद व महागठबंधन समर्थित मतदाताओं वाले बूथों पर जानबूझकर धीमी वोटिंग प्रशासन के द्वारा करवाई जा रही है। चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया में शुचिता और निष्पक्षता बनाए रखे और संबंधित अवैध गतिविधियों में लिप्त अधिकारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। प्रथम चरण की वोटिंग के मध्य में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच-बीच में बिजली काट दी जा रही है। जानबूझकर स्लो वोटिंग कराई जा रही है। कृपया चुनाव आयोग ऐसी धांधली बुरी नीयत और दुर्भावनापूर्ण इरादों का अविलंब संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करें।