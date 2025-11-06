Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मतदान केंद्रों पर काटी जा रही बिजली? राजद के आरोप का चुनाव आयोग ने दिया जवाब

    By Deepti Mishra Edited By: Deepti Mishra
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 01:40 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में राजद ने मतदान में बाधा डालने का आरोप लगाया है। राजद ने कहा कि महागठबंधन के मजबूत बूथों पर बिजली काटी जा रही है और धीमी वोटिंग कराई जा रही है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। राजद ने धांधली के आरोप भी लगाए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    डिजिटल टीम, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग जारी है। मतदाता लंबी-लंबी कतार लगाकर मतदान कर रहे हैं। मतदाता तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, मैथिली ठाकुर और अनंत सिंह समेत कई बड़े दिग्गजों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। इस बीच राजद ने एक्‍स हैंडल पर पोस्ट करके मतदान में बाधा डालने की आरोप लगाया है, जिसका चुनाव आयोग ने जवाब भी दिया है।

    राजद ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट में चुनाव आयोग को टैग करते हुए लिखा-  प्रथम चरण की वोटिंग के मध्य में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच-बीच में बिजली काट दी जा रही है। जानबूझकर स्लो वोटिंग कराई जा रही है। इसके साथ ही चुनाव आयोग से दुर्भावनापूर्ण इरादों पर संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की।
     
    RJD Aarop

    चुनाव आयोग ने आरोपों को बताया निराधार

    चुनाव आयोग ने राजद के आरोपों को निराधार बताया।  चुनाव आयोग ने लिखा- यह आरोप पूरी तरह निराधार और भ्रामक है। बिहार में सभी मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्बाध बनाने के लिए सभी मानक प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। ऐसे भ्रामक प्रचार का कोई आधार नहीं है।
     

    राजद ने लगाया धांधली का आरोप 

     
    इससे पहले राजद ने पोस्‍ट में लिखा-
    बिहार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कई बूथों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि राजद व महागठबंधन समर्थित मतदाताओं वाले बूथों पर जानबूझकर धीमी वोटिंग प्रशासन के द्वारा करवाई जा रही है। चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया में शुचिता और निष्पक्षता बनाए रखे और संबंधित अवैध गतिविधियों में लिप्त अधिकारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। प्रथम चरण की वोटिंग के मध्य में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच-बीच में बिजली काट दी जा रही है। जानबूझकर स्लो वोटिंग कराई जा रही है। कृपया चुनाव आयोग ऐसी धांधली बुरी नीयत और दुर्भावनापूर्ण इरादों का अविलंब संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करें।


    यह भी पढ़ें- Tej Pratap Yadav: '...हम उसकी सरकार के साथ रहेंगे', तेज प्रताप यादव ने कर दिया JJD का स्टैंड क्लियर

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें