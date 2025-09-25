Language
    राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस को दिया जोश और ऊर्जा बनाए रखने का संदेश, महागठबंधन के साथ चुनाव जीतने का दावा

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 08:21 AM (IST)

    लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस नेताओं से चुनाव के नजदीक होने पर जोश बनाए रखने को कहा। उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मिले समर्थन का हवाला दिया और महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही। राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव से पहले और कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रेरित किया और वरिष्ठ नेताओं के बिहार दौरे की बात कही।

    पार्टी नेताओं को राहुल की हिदायत, जोश और उर्जा बनाए रखें

    राज्य ब्यूरो, पटना। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार के कांग्रेस नेताओं से कहा है कि वे अपना जोश और उत्साह बनाए रखें। चुनाव नजदीक है, जोश और ऊर्जा में कमी नहीं आनी चाहिए। राहुल गांधी बुधवार को कांग्रेस कार्यसमिति की विस्तारित बैठक में बोल रहे थे।

    उन्होंने बिहार में निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा का हवाला देकर कहा कि मैंने बिहार में महसूस किया है कि यहां के लोगों का पूरा समर्थन कांग्रेस के साथ है। मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि हम मेहनत करेंगे तो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। बस जरूरत है, लोग जोश और उत्साह बनाए रखें।

    उन्होंने आगे कहा कि मैं महसूस कर रहा हूं कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरार जो ऊर्जा थी, जोश था, उसमें कमी आई है। ऐसा होना पार्टी की सेहत के लिए बेहतर नहीं।

    महागठबंधन के सहयोगी दलों के साथ सहमति

    राहुल गांधी ने कहा कि हमें चुनाव की तैयारियों को लेकर और सजगता बरतनी होगी। सीटों पर भी सम्मानजनक समझौता होगा। कांग्रेस अपने एजेंडे पर महागठबंधन के सहयोगी दलों के साथ सहमति बनाएंगे और उसे जनता के बीच लेकर जाएंगे।

    प्रदेश के पार्टी नेताओं से राहुल गांधी ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा की तरह यहां चुनाव के पहले और भी कार्यक्रम बनाएं। पार्टी के केंद्रीय स्तर के वरिष्ठ नेता बिहार में लगातार आएंगे और कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि बस आवश्यकता है जोश और ऊर्जा बनाए रखने की।