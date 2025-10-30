'छठ ड्रामा है, ऐसा कहने वालों को सजा दोगे...' पीएम मोदी ने राहुल गांधी को अनूठे अंदाज में दिया जवाब

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। PM Modi Bihar Visit: पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर की अपनी सभा में कहा किछठ के बाद यह पहली सभा है। छठ देश-दुनिया में मनाया जाता है। इसके गीत सुन हम भावविभोर हो जाते हैं। छठ को यूनेस्काे की सूची में शामिल करने का प्रयास सरकार की ओर से चल रहा है। छठ के गीतों के माध्यम से संस्कार की प्रक्रिया चलती है। उसको देशव्यापी रूप देने के लिए छठ के गीतों को विभिन्न भाषा में प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे हर भाषा के लोगों को मौका मिलेगा। इन्हें जनता चुनेगी कि उन्हें कौन-कौन गीत पसंद आते हैं। सबसे चर्चित गीतों के गायक और लेखक को अगले साल छठ से पहले सम्मानित किया जाएगा। जब मुझे सोने से पहले या योग के समय समय मिलता है तो छठ के गीत सुनता था। तब मैंने देखा एक विदेशी महिला और नगालैंड की बेटी छठ के गीत गा रही थी, तब लगा छठ मैया देश-विदेश में अपना प्रभाव दिखा रही हैं। इस प्रतियोगिता से नई पीढ़ी को प्रेरित करेगी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के लोग छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। आप बताएं क्या कोई वोट पाने के लिए छठ मैया का अपमान करेगा, क्या माताएं निर्जला उपवास करती हैं, क्या वो सहन करेंगी क्या?

बेशर्मी से बोल रहे हैं, उनके लिए छठ पूजा नौटंकी है, ड्रामा है। ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं। जो माताएं निर्जला व्रत रखती हैं, गंगाजी में खड़ी होती हैं, वो तो उनकी नजर में ड्रामा करती हैं। क्या बिहार की माताएं-बहनें छठ मैया का अपमान बर्दाश्त करेंगी? यह हर उस व्यक्ति का अपमान है जो छठी मैया में श्रद्धा रखता है। मैं जानता हूं इस अपमान को सैकड़ों साल तक बिहार नहीं भूलेगा।