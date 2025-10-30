Language
    'छठ ड्रामा है, ऐसा कहने वालों को सजा दोगे...' पीएम मोदी ने राहुल गांधी को अनूठे अंदाज में दिया जवाब

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 12:26 PM (IST)

    PM Modi Bihar Visit: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का काम चरम की ओर है। राहुल गांधी ने अपने मुजफ्फरपुर की पहली सभा में पीएम मोदी पर करारा प्रहार किया था। उन्होंने मोदी के द्वारा किए गए कार्य को छठ का ड्रामा करार दिया था। पीएम मोदी ने अपने मुजफ्फरपुर की सभा में ही राहुल गांधी के आरोप का जवाब दिया। इसके साथ ही छठ को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।

    मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में जनसभा को संबोधित करते पीएम मोदी। सौ. इंटरनेट मीडिया

    डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। PM Modi Bihar Visit: पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर की अपनी सभा में कहा किछठ के बाद यह पहली सभा है। छठ देश-दुनिया में मनाया जाता है। इसके गीत सुन हम भावविभोर हो जाते हैं। 

    छठ को यूनेस्काे की सूची में शामिल करने का प्रयास सरकार की ओर से चल रहा है। छठ के गीतों के माध्यम से संस्कार की प्रक्रिया चलती है। उसको देशव्यापी रूप देने के लिए छठ के गीतों को विभिन्न भाषा में प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं। 

    इससे हर भाषा के लोगों को मौका मिलेगा। इन्हें जनता चुनेगी कि उन्हें कौन-कौन गीत पसंद आते हैं। सबसे चर्चित गीतों के गायक और लेखक को अगले साल छठ से पहले सम्मानित किया जाएगा। 

    जब मुझे सोने से पहले या योग के समय समय मिलता है तो छठ के गीत सुनता था। तब मैंने देखा एक विदेशी महिला और नगालैंड की बेटी छठ के गीत गा रही थी, तब लगा छठ मैया देश-विदेश में अपना प्रभाव दिखा रही हैं। इस प्रतियोगिता से नई पीढ़ी को प्रेरित करेगी। 

    उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के लोग छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। आप बताएं क्या कोई वोट पाने के लिए छठ मैया का अपमान करेगा, क्या माताएं निर्जला उपवास करती हैं, क्या वो सहन करेंगी क्या? 

    बेशर्मी से बोल रहे हैं, उनके लिए छठ पूजा नौटंकी है, ड्रामा है। ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं। जो माताएं निर्जला व्रत रखती हैं, गंगाजी में खड़ी होती हैं, वो तो उनकी नजर में ड्रामा करती हैं। क्या बिहार की माताएं-बहनें छठ मैया का अपमान बर्दाश्त करेंगी? यह हर उस व्यक्ति का अपमान है जो छठी मैया में श्रद्धा रखता है। मैं जानता हूं इस अपमान को सैकड़ों साल तक बिहार नहीं भूलेगा। 

    हमारा बिहार, स्वाभिमान की धरती है, जिन लोगों ने छठ पूजा को गाली देने का काम किया है, उन्हें कोई नहीं भूलेगा। बिहार की संस्कृति को दूर-दूर तक ले जाना एनडीए का उद्देश्य है। 