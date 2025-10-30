'दो युवराजों ने खोली झूठे वादों की दुकान...' पढ़ें पीएम मोदी के संबोधन की 10 प्रमुख बातें

हमने डिजिटल लेनदेन एप का नाम भीम रखा है। हर वर्ग के लोग भीम एप का उपयोग करते हैं। हमारी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। भगवान लाल सहनी को अध्यक्ष बनाया।सबको सम्मान मिले, यही हमारा उद्देश्य है। आप पर सरस्वती की कृपा है। सुजनी, लहठी मुजफ्फरपुर की पहचान है। ये कौशल है, दुनिया में जानी चाहिए। भाजपा एनडीए को दिया गया एक-एक वोट काम करने वाला है। नरेन्द्र हो या नीतीश, महिला सशक्तीकरण होगा। बहनों की परेशानी खत्म करने के लिए काम किया। एक करोड़ 30 लाख बहनों के खाते में 10-10 हजार पहुंच चुके हैं। इस पैसे से बिहार की बहनें अपना काम कर रही हैं। आपको विश्वास दिलाता हूं यहीं नहीं रुकेंगे, एनडीए की सरकार बनने पर और पैसा दिया जाएगा।