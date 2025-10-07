Bihar Election 2025: बिहार चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही दर्जन भर एजेंसियां सक्रिय, हर गतिविधि पर नजर

बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राज्य पुलिस के साथ कई केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। ये एजेंसियां संयुक्त अभियान चलाकर कार्रवाई करेंगी और सभी जिलों की सीमाओं पर चेकपोस्ट बनाए जाएंगे। पटना में एसएसबी मुख्यालय में एक समन्वय बैठक हुई जिसमें सुरक्षा व्यवस्था और तस्करी रोकने पर चर्चा हुई। सभी एजेंसियों ने निष्पक्ष चुनाव के लिए आपसी सहयोग पर सहमति जताई।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही बिहार पुलिस के साथ दर्जन भर केंद्रीय एजेंसियां और सुरक्षा बल सक्रिय हो गए हैं। इनमें सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), सीमा शुल्क विभाग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), डायरक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआईयू), आयकर विभाग, रेलवे, मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग आदि शामिल हैं।

यह सभी एजेंसियां आपसी समन्वय से संयुक्त अभियान चलाकर कार्रवाई भी करेगी। चुनाव में सघन चेकिंग के लिए सभी जिलों की सीमा पर मल्टी एजेंसी चेकपोस्ट बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। इसमें पुलिस के साथ मद्यनिषेध, केंद्रीय सुरक्षा बल समेत विभिन्न इकाइयों की टीम जांच करेगी। सीमावर्ती राज्यों से लगे जिलों में भी चेकपोस्ट की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।

मंगलवार को पटना के एसएसबी मुख्यालय में आईजी निशित कुमार उज्ज्वल की अध्यक्षता में इन सभी सुरक्षा एवं अन्य केंद्रीय एजेंसियों की समन्वय बैठक हुई। इसका उद्देश्य विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा कर कार्रवाई करना था।