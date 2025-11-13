Kahalgaon vidhan sabha Chunav Result: कहलगांव के नतीजे आज, JDU के शुभानंद मुकेश और RJD के रजनीश भारती में असली लड़ाई

डिजिटल डेस्क, भागलपुर। Kahalgaon vidhan sabha Election Result 2025, Bihar vidhan sabha chunav Result बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आज, शुक्रवार, 14 नवंबर को घोषित किए जा रहे हैं। भागलपुर के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम के लिए सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हो रही है। मतगणना के एक घंटे में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। यहां जदयू के उम्मीदवार शुभानंद मुकेश और राजद प्रत्याशी रजनीश भारती में कांटे की लड़ाई है। हालांकि मुकाबले में तीसरा कोण के रूप में कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण सिंह कुशवाहा भी बने हुए हैं। Kahalgaon vidhan sabha Election Result 2025

कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में भी जदयू और राजद के बीच कांटे की टक्कर है। यहां भी जदयू प्रत्याशी बढ़त बनाने में सफल रहे हैं। कहलगांव विधानसभा में भी मतदाताओं ने नया इतिहास रचा। यहां इस बार 72.83 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो अब तक का सर्वोच्च आंकड़ा है। इससे पहले 1990 में यहां 69.2 प्रतिशत मतदान हुआ था। Kahalgaon election Result