Har Ghar Adhikar Rally: चंपारण से प्रियंका गांधी का आह्वान, इस चुनाव में अपने भविष्य की रक्षा के लिए करें वोट

Har Ghar Adhikar Rally कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी चंपारण में हर घर अधिकार रैली में शामिल होने निर्धारित समय से थोड़ी देरी से मोतिहारी पहुंच गई हैं। इस दौरान वह पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगी। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले आयोजित इस रैली को तैयारी के रूप में देखा जा रहा है।

जागरण संवाददाता, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा है कि आप अपने भविष्य के लिए वोट करें। आप अपने बच्चों के उत्थान के लिए वोट करें। आप देश के संविधान की रक्षा के लिए वोट करें। प्रियंका मोतिहारी के गांधी मैदान में आयोजित हरघर अधिकार रैली के तहत लोगों को शुक्रवार की दोपहर संबोधित कर रही थीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह को सत्ता लोभी करार देते हुए कहा कि देश में इन लोगों ने धर्म व नफरत की राजनीति कर वोट लिया और सत्ता में रहे। महागठबंधन व कांग्रेस देश में संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है। बिहार की जनता पिछले बीस साल से संघर्ष कर रही है। अब इस संघर्ष का अंत होना चाहिए।