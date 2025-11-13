Language
    Bihpur vidhan sabha Chunav Result: बिहपुर में कौन जीता, कौन हारा? BJP के शैलेन्द्र और VIP की अपर्णा में कांटे की टक्कर

    By Alok ShahiEdited By: Alok Shahi
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:08 PM (IST)

    Bihpur election Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे शुक्रवार, 14 नवंबर को घोषित हो रहे हैं। बिहपुर सीट के लिए मतों की गिनती अब से कुछ देर बाद सुबह 8 बजे शुरू हो रही है। मतगणना के क्रम में सुबह साढ़े आठ बजे से प्रारंभिक रुझान मिलने की उम्मीद है। इस बार बिहपुर विधानसभा में 65.39 प्रतिशत मतदान हुआ है। जो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के 58.9 प्रतिशत वोटिंग से सात प्रतिशत अधिक है। बिहपुर में भाजपा के इंजीनियर शैलेन्द्र और वीआइपी की कुमारी अपर्णा में कांटे की लड़ाई हो रही है। यहां देखें सबसे तेज नतीजे...

    Bihpur Vidhan sabha Chunav result: बिहपुर में भाजपा के इंजीनियर शैलेन्द्र और वीआईपी की अपर्णा के बीच कड़ा मुकाबला है। यहां देखें सबसे तेज नतीजे...

    डिजिटल डेस्क, भागलपुर। Bihpur vidhan sabha Election Result 2025, Bihar vidhan sabha chunav Result आज, शुक्रवार, 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हो रहे हैं। मतों की गिनती अब से कुछ देर बाद सुबह 8 बजे शुरू हो रही है। मतगणना के क्रम में सुबह साढ़े आठ बजे से रुझान मिलने की उम्मीद है। इस बार बिहपुर विधानसभा में 65.39 प्रतिशत मतदान हुआ है। जो बिहार चुनाव 2020 के 58.9 प्रतिशत वोटिंगसे सात प्रतिशत अधिक है।

    Bihpur Vidhan sabha Chunav result राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से देखें तो मतदान का यह उछाल बैकवर्ड-फारवर्ड की गोलबंदी और महिला-युवा मतदाताओं की सक्रियता की ओर बड़ा इशारा करता है। एनडीए की ओर से भाजपा के प्रत्याशी इंजीनियर शैलेन्द्र और महागठबंधन की वीआईपी के उम्मीदवार अर्पणा के बीच कड़े मुकाबले की बात कही जा रही है।

    Bihpur election Result 2025 जनसुराज के रूप में तीसरे मोर्चे की एंट्री से दोनों गठबंधनों का वोट बैंक प्रभावित हुआ है। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि पिछली बार का जीत का अंतर लगभग चार प्रतिशत था, जो इस बार घटकर एक से दो प्रतिशत के बीच सिमटकर रह जाएगा। Bihpur vidhan sabha Election Result 2025 यहां देखें सबसे तेज नतीजे...

     

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।