Bihpur vidhan sabha Chunav Result: बिहपुर में कौन जीता, कौन हारा? BJP के शैलेन्द्र और VIP की अपर्णा में कांटे की टक्कर

डिजिटल डेस्क, भागलपुर। Bihpur vidhan sabha Election Result 2025, Bihar vidhan sabha chunav Result आज, शुक्रवार, 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हो रहे हैं। मतों की गिनती अब से कुछ देर बाद सुबह 8 बजे शुरू हो रही है। मतगणना के क्रम में सुबह साढ़े आठ बजे से रुझान मिलने की उम्मीद है। इस बार बिहपुर विधानसभा में 65.39 प्रतिशत मतदान हुआ है। जो बिहार चुनाव 2020 के 58.9 प्रतिशत वोटिंगसे सात प्रतिशत अधिक है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Bihpur Vidhan sabha Chunav result राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से देखें तो मतदान का यह उछाल बैकवर्ड-फारवर्ड की गोलबंदी और महिला-युवा मतदाताओं की सक्रियता की ओर बड़ा इशारा करता है। एनडीए की ओर से भाजपा के प्रत्याशी इंजीनियर शैलेन्द्र और महागठबंधन की वीआईपी के उम्मीदवार अर्पणा के बीच कड़े मुकाबले की बात कही जा रही है।

Bihpur election Result 2025 जनसुराज के रूप में तीसरे मोर्चे की एंट्री से दोनों गठबंधनों का वोट बैंक प्रभावित हुआ है। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि पिछली बार का जीत का अंतर लगभग चार प्रतिशत था, जो इस बार घटकर एक से दो प्रतिशत के बीच सिमटकर रह जाएगा। Bihpur vidhan sabha Election Result 2025 यहां देखें सबसे तेज नतीजे...