Khagaria News: अंतिम मतदाता सूची में बढ़ गई वोटरों की संख्या, इस विधानसभा में सबसे अधिक जुड़े नए मतदाता

खगड़िया जिले में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची (Final Voter List) का पुनरीक्षण पूरा हो गया है। अंतिम मतदाता सूची के अनुसार जिले में कुल 1162619 मतदाता हैं जिनमें 613865 पुरुष और 548737 महिलाएं हैं। पुनरीक्षण में 25968 नए मतदाता (New Voter) जुड़े हैं। वहीं लिंगानुपात 894 रहा है।

जागरण संवाददाता, खगड़िया। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के तहत बीते 30 सितंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। जारी मतदाता सूची के अनुसार अब जिले के सभी चार विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 11,62,619 हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,13,865, महिला मतदाताओं की संख्या 5,48,737 तथा अन्य की संख्या 17 है। बताते चलें कि एक अगस्त 2025 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया गया। उसके बाद एक सितंबर तक मतदाताओं द्वारा दावा, आपत्ति दर्ज की गई। वहीं 25 सितंबर तक दावा, आपत्ति का निष्पादन करने के बाद 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया।

अंतिम मतदाता सूची में प्रारूप सूची की तुलना में 25,968 नए मतदाताओं की वृद्धि हुई है। 30 सितंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। अंतिम मतदाता सूची की स्थिति जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 11,62,619 हैं।

इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,13,865, महिला मतदाताओं की संख्या 5,48,737 तथा अन्य की संख्या 17 है। प्रारूप सूची की तुलना में इसबार 25,968 नए मतदाताओं की वृद्धि हुई है। प्रारूप मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 11 लाख 36 हजार 651 थी।

मतदाता सत्यापन कार्य के बाद सूची के प्रारुप प्रकाशन में 79 हजार 551 मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। पहले जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 12 लाख 16 हजार 202 थी, जबकि दावा आपत्ति के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन में 25,968 नए मतदाताओं की वृद्धि हुई है।

मतलब विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के दौरान जिले के 50 हजार 583 मतदाता के नाम अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन में हटाए गए हैं। अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन के साथ अब लिंगानुपात इसबार 894 रहा है, जबकि इपी रेसियो 0.57 है।

जाने विधानसभावार मतदाताओं की संख्या 148-अलौली सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में अंतिम मतदाता सूची में दो लाख, 65 हजार 486 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। जबकि प्रारुप प्रकाशन में दो लाख 59 हजार 838 के नाम दर्ज थे। मतलब अंतिम मतदाता सूची में यहां पांच हजार 648 के नाम जोड़े गए।