बिहार चुनाव: निशान-ए-स्याही से 'वोट पर चोट', तस्वीरों में देखें- लोकतंत्र की सबसे दमदार ताकत
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है, जिसे मतदाताओं ने पूरे उत्साह के साथ मनाया। मतदान के बाद उंगली पर लगा निशान-ए-स्याही लोकतंत्र की ताकत दिखा रहा है। युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने लंबी कतारें लगाकर अपना योगदान दिया। कई सीटों पर मतदाताओं ने नदी पार करने और लंबी दूरी पैदल चलने जैसी बाधाओं को पार कर भी मतदान किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे अपनी सरकार चुनने के लिए पूरी तरह सजग हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा के लिए दूसरे चरण की 122 सीटों पर मतदान खत्म होने के साथ ही चुनाव हो गया है। बिहार के सभी उम्मीदवारों को लेकर जनता ने अपना फैसला ले लिया है। इसी के साथ दिग्गजों समेत सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है, जिसका एलान 14 नवंबर को होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का दूसरा चरण का मतदान यहां तस्वीरें में देखें..
ऑल सेट..; लोकतंत्र के पर्व के लिए हम तैयार हैं
विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव कर्मियों ने एक दिन पहले से भी सभी तैयारी कर ली थीं ताकि लोकतंत्र के पर्व में मतदाताओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। यहां देखें.. तैयारियों के दौरान के फोटो...
निशान-ए-स्याही, लोकतंत्र की ताकत
ये सिर्फ निशान नहीं, मेरी शान भी है.. मतदान के बाद उंगली पर लगी स्याही दिखाते हुए मतदाताओं के मन में कुछ इस तरह के भाव थे। उंगली पर लगा निशान-ए-स्याही लोकतंत्र की ताकत दिखा रहा है तो इस बात का भी सबूत है कि लोकतंत्र में मेरा योगदान है।
वोट से चोट.. हम चुनेंगे हमारी सरकार
बिहार के जागरूक मतदाताओं ने विधानसभा चुनाव में वोट से चोट की है। राज्य की सरकार चुनने के लिए पूरे उत्साह के साथ वोटिंग की है। राज्य का जागरूक मतदाता समझ चुका है कि अगर अपना हक चाहिए तो सभी को सही चुनने के लिए अपना मत देना होगा। जागरूक मतदाता का मत सबसे जरूरी है, इसके इस्तेमाल से ही तो लोकतंत्र मजबूत होगा।
हमारा मत.. सबसे निर्णायक और जरूरी
जिस पीढ़ी ने लोकतंत्र पल्लवित-पोषित और वट वृक्ष बनते देखा। इनमें से कुछ ने आजादी के बाद पहले चुनाव से लेकर अब तक का सफर तय किया है तो कुछ ने चुनाव में झड़प और हिंसा देखी है। ऐसे में अब शांति माहौल से अपने हक की सरकार चुनने का मिला है तो अपने बहुमूल्य वोट से लोकतंत्र को मजबूत बनाने में पूरी भागीदारी क्यों न निभाएं.. इसी भावना के साथ वरिष्ठ मतदाता व्हीलचेयर से लेकर चारपाई और गोद में उठाकर बूथ तक लाए गए, जिसका बाद उन्होंने मतदान किया। तस्वीरें देखें ...
युवाओं और महिलाओं ने ठाना है, मतदान प्रतिशत बढ़ाना है
विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में लगीं लंबी-लंबी कतारों और मतदान के बाद युवा और महिलाओं के चेहरे पर खुशी यही संकल्प बयां करती नजर आई।
... अभी नहीं तो फिर कब?
बिहार विधानसभा की जिन 122 सीटों पर आज मतदान संपन्न हुआ है, उनमें से कई सीटों पर मतदाताओं को बूथ तक पहुंचने के लिए कई-कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा तो कुछ को बिना नाव के ही नदी पार करनी पड़ी। ऐसे ही कुछ मतदाता, जिन्होंने नदी की परवाह नहीं और पैदल ही निकल पड़े धारा के बीच... यहां देखें फोटो...
