Bihar Chunav Voting: लाठी, ठेला और भैंस लेकर वोट के लिए निकले लोग, मतदान केंद्रों पर दिखी लोकतंत्र की दमदार तस्वीरें

डिजिटल डेस्‍क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में गुरुवार को 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। इसी के साथ 1314 प्रत्याशियों की किस्‍मत ईवीएम में कैद हो गई, जिसका फैसला 14 नवंबर को आएगा। लोकतंत्र के इस महापर्व में सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। गांवों से लेकर शहरों तक मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें नजर आईं। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं से लेकर महिलाएं और बुजुर्ग तक सभी अपने मताधिकार के प्रति सजग दिखे। रोजी-रोटी के लिए दूसरे राज्‍यों में काम करने वाले कई प्रवासी बिहार लौटे और सरकार चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे खत्म हो गई। हालांकि, वोट डालने के लिए लाइन में लगे मतदाताओं को वोटिंग का समय समाप्त होने के बाद भी वोट डाने दिया गया। यहां तस्वीरों में देखिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान की झलक...

आज का सबसे जरूरी काम, मतदान बिहार में लोकतंत्र का त्योहार है। यह सोने का वक्‍त बिल्‍कुल भी नहीं है। आप सभी घर से निकलें और पहले सबसे जरूरी काम यानी कि मतदान करें। चलिए, अब आप भी अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट डालिए। बिहार के 18 जिले के मतदाताओं ने इसी विचार को ध्‍यान में रखते हुए लाइन में लगकर अपने वोट डाले।

सभी चुनें और सही चुनें.. बस लाइन में बने रहिए, अगली बारी आपकी है। वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर दिन भर लंबी-लंबी कतारें लगी रहीं। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं से लेकर महिलाओं, दिव्‍यांग और बुजुर्गों ने राज्‍य की सरकार चुनने के लिए अपने मत का प्रयोग किया।