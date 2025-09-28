Bihar Election 2025: बाहरी नेताओं के भरोसे वाम दल, दिल्ली-बंगाल समेत JNU से आ रही 400 नेताओं की फौज

बिहार में आगामी चुनावों के लिए विभिन्न राज्यों के वामपंथी नेता महागठबंधन के साथ मिलकर काम करेंगे। लगभग 400 नेता और कार्यकर्ता चुनाव प्रचार और मतदान में समन्वय स्थापित करेंगे। भाकपा ने 186 नेताओं की सूची तैयार की है जबकि माकपा के 40 से अधिक नेता 10 अक्टूबर के बाद पहुंचेंगे।

दीनानाथ साहनी, पटना। बिहार में चुनावी मोर्चा संभालने के लिए पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलगांना, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड समेत कई अन्य राज्यों के वामपंथी दलों के दिग्गज नेता और संगठनकर्ता आएंगे। इस बार वामदलों की यह कोशिश है कि चुनाव प्रचार से लेकर वोटिंग तक महागठबंधन के साथ पूरी एकजुटता के साथ कदम ताल मिलाकर चलें, ताकि हर बूथ पर कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय हो। इसके लिए वाम दलों ने दूसरे राज्यों के जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले करीब चार सौ नेताओं और संगठनकर्ताओं की टीम तैयार की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चुनाव अभियान में बाहरी नेताओं की मौजूदगी बिहार में पूरे चुनाव अभियान में बाहरी नेताओं की मौजूदगी रहेगी। जो अलग-अलग जिलों में कमान संभालेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। वामपंथी दलों के प्रांतीय नेताओं ने स्पष्ट तौर पर बताया कि चुनाव तिथि की घोषणा के बाद अन्य प्रदेशाें के अधिकांश नेताओं और संगठनकर्ताओं की टीम एनडीए के खिलाफ व्यूह रचना के लिए मैदान में उतरेगी।

दिल्ली से जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं की टीम भी प्रचार अभियान की कमान संभालेगी। भारतीय कम्युनिसट पार्टी (भाकपा) ने अन्य प्रदेशों के 186 नेताओं व संगठनकर्ताओं की सूची केंद्रीय पोलित ब्यूरो की सहमति से तैयार की है, जो बिहार चुनाव में अपना दमखम दिखाएंगे।

महागठबंधन के साथ पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने बताया कि इस बार बिहार चुनाव पर देश भर की नजर है। इसलिए हमारी पार्टी महागठबंधन के साथ पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में हर मोर्चे पर लड़ेगी।