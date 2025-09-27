Language
    Bihar Election 2025: गोपालगंज में चेकपोस्ट और कड़ी निगरानी का खाका तैयार, संवेदनशील बूथों पर होगी पैरा मिलिट्री तैनात

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 03:10 PM (IST)

    आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुख्य मार्गों पर चेकपोस्ट बनाए जाएंगे जहाँ जवानों और अधिकारियों की तैनाती होगी। उत्तर प्रदेश की सीमा पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है।

    मुख्य पथों पर बनाए जाएंगे चेकपोस्ट, रखी जाएगी कड़ी नजर।

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता के शत-प्रतिशत अनुपालन से लेकर चुनाव के दौरान अधिक चुनावी खर्च पर रोक लगाने व अवैध अस्त्र-शस्त्र, मादक पदार्थ एवं असामाजिक तत्वों पर सूक्ष्म निगरानी रखने के लिए मुख्य पथों पर दर्जनों स्थानों पर चेक पोस्ट बनाए जाएंगे।

    प्रत्येक चेकपोस्ट पर जवानों की तैनाती करने के साथ ही यहां स्टैटिक सर्विलांस टीम के अधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया जाएगा। तैनात की जाने वाली टीम हरेक गतिविधि पर कड़ी नजर रखेगी।

    प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे इलाकों में कड़ी चौकसी बरती जाएगी। सीमावर्ती इलाके में वाहनों की आवाजाही पर अधिकारियों की कड़ी नजर रहेगी। साथ ही प्रत्येक इलाके में कड़े सुरक्षा प्रबंध भी किए जाएंगे।

    यूपी की सीमा से लगे इलाकों के अलावा जिले को प्रदेश के दूसरे जिले से जोड़ने वाले इलाकों पर भी कड़ी चौकसी रखी जाएगी। इन स्थानों पर स्टैटिक सर्विलांस टीम को तैनात किया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर ऐसे स्थानों को चिन्हित किए जाने का कार्य तेज कर दिया गया है।

    स्टैटिक सर्विलांस टीम को इस दौरान तैनात किए जाने वाले फ्लाइंग स्क्वायड टीम के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करना होगा। प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि चेक पोस्ट को स्थापित करने का कार्य चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद किया जाएगा।

    हालांकि इस दिशा में स्थान को चिह्नित करने का मंथन प्रारंभ हो गया है। अबतक के मंथन में जिले के कुल 18 स्थानों पर चुनाव के दौरान चेकपोस्ट स्थापित करने को करीब-करीब स्वीकृति मिल चुकी है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा भी कई अन्य स्थानों पर चेकपोस्ट बनाए जाने को लेकर विमर्श किया जा रहा है।

    सभी मतदान केंद्रों पर तैनात होंगे पारा मिलिट्री के जवान

    चुनाव के दौरान बूथों पर शांति बनाए रखने के लिए भी मंथन प्रारंभ कर दिया गया। इसके तहत जिले के सभी छह विधानसभा क्षेत्र के संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान का कार्य तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। इन बूथों पर अतिरिक्त संख्या में पैरा मिलिट्री के जवानों को तैनात किया जाएगा।

    इन स्थानों पर बनाए जा सकते हैं चेकपोस्ट

    • राजापट्टी मशरख पथ पर।
    • हरदियां-मलमलिया पथ पर।
    • डुमरिया मोड़ के समीप।
    • बरौली-महाराजगंज पथ के चौराहे पर।
    • माधोपुर-बड़हरिया पथ पर।
    • बरौली-धर्मपरसा पथ पर।
    • हरखुआ चीनी मिल क्रासिंग पर।
    • थावे पुराना थाना भवन के पास।
    • पतहरा घाट पर।
    • एनएच 27 पर बथना के पास।
    • पकड़ी-तरेया सुजान पथ पर।
    • कोटनरहवां-गोपालपुर पथ पर।
    • जगतौली पिकेट के पास।
    • भागीपट्टी-समउर पथ पर।
    • पाखोपाली-देवरिया पथ पर।
    • बरी देवरिया-सिवान जिले की सीमा पर।
    • कोयलादेवा पुराने ओपी के समीप।
    • मिर्जापुर बाजार के समीप।