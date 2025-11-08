डिजिटल डेस्‍क, पटना। अररिया जिले की रानीगंज सीट 1967 से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहां 11 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होगा। वोटरों की गोलबंदी होने लगी है। जातीय समीकरण के आगे विकास और जनसरोकार से जुड़े मुद्दे पीछे छूटने लगे हैं। यहां सात प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला राजद और जदयू के बीच है।



जदयू से अचमित ऋषिदेव चुनाव मैदान हैं, जो पिछले दो बार से विधायक हैं। राजद से अविनाश मंगलम मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बीते चुनाव में राजद उम्मीदवार अविनाश मंगलम केवल 2395 वोट के मामूली अंतर से जदयू के अचमित ऋषिदेव से चुनाव हार गए थे। एक निर्दलीय कंडिडेट अमन राज हैं, जो वर्तमान में जिला परिषद सदस्य भी है। अमन की दावेदारी ने दोनों प्रत्याशी की परेशानी बढ़ा दी है।



रानीगंज विधानसभा में रानीगंज प्रखंड के 30 ग्राम पंचायत व एक नगर पंचायत और भरगामा प्रखंड के बीरनगर पूर्वी, बीरनगर पश्चिमी, धनैश्वरी, हरिपुर कला, खूटा बैजनाथपुर, नया भरगामा और विशहरिया कुल सात पंचायत शामिल हैं।



रानीगंज के पूर्वी छोड़ पर रजोखर बाजार है। जो अररिया व रानीगंज विधानसभा की सीमा पर है। यहां दोनों विधानसभा के वोटरों की भीड़ रहती है। यहां नुर मुहम्मद की पान दुकान पर मुंह में पान चबाते हुए मुहम्‍मद नसीम ने कहा कि रानीगंज में लालटेन जलेगा।