‘वो बच्चों को कट्टा देते हैं और हम लैपटॉप', पीएम मोदी ने RJD पर फिर किया तीखा प्रहार

डिजिटल डेस्क, पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सीतामढ़ी और बेतिया में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने राजद और अन्य विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला और उन पर राज्य के युवाओं को गुंडा बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि एनडीए जहां युवाओं को कंप्यूटर और खेल उपकरण मुहैया करा रहा है, वहीं राजद कथित तौर पर उन्हें पिस्तौल देने की बात कर रहा है। 'आपके बच्चों को रंगदार बनाना चाहते हैं आरजेडी वाले' पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग अपने बच्चों को मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके बच्चों को रंगदार बनाना चाहते हैं। बिहार इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। पीएम ने बेतिया और सीतामढ़ी में कहा कि जंगलराज का मतलब पिस्तौल, क्रूरता, भ्रष्टाचार और दुश्मनी है।

बच्चे के वायरल वीडियो का किया जिक्र प्रधानमंत्री ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर आप राजद के चुनावी गीत और नारे सुनेंगे, तो आपकी रूह कांप जाएगी। पीएम मोदी ने बिहार में एक बच्चे के वायरल हो रहे वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि राजद बिहार के बच्चों के लिए क्या करना चाहती है, ये उसके नेताओं के चुनाव प्रचार में साफ दिखाई देता है। मासूम बच्चों से राजद के मंचों पर ये कहलवाया जा रहा है कि वो रंगदार बनना चाहते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि बिहार में 'हाथ ऊपर करो' कहने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। बिहार को अब स्टार्टअप के सपने देखने वालों की जरूरत है और पीएम ने एक नया नारा दिया नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार।

चुनाव आयोग को दी बधाई पीएम मोदी ने 6 नवंबर को पहले चरण के चुनाव में भारी मतदान पर प्रसन्नता व्यक्त की और चुनाव आयोग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपने विपक्ष को जोर का झटका दिया है। उनकी रातों की नींद उड़ गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारी मतदान एनडीए को मिल रहे जबरदस्त समर्थन का संकेत है।