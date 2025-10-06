सिर्फ एक एप से होंगे सारे काम... बिहार चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन का बड़ा एलान; क्या है ECINet?

चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दो चरणों में होने वाले मतदान 6 और 11 नवंबर को होंगे जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग ने 40 विभिन्न ऐप्स को मिलाकर एक एकीकृत प्लेटफॉर्म ईसीआईनेट (ecinet) बनाया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इलेक्शन कमीशन ने आज बिहार चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है। ये चुनाव दो चरणों में होंगे। मतदान 6 नवंबर और 11 नवंबर होंगे। वहीं नतीजों की घोषणा 14 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए भी एक बड़ी घोषणा की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इलेक्शन कमीशन ने अपने 40 अलग-अलग एप्स को जोड़कर एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बना दिया है। इसे ecinet नाम दिया गया है। इस पहल से मतदाताओं को चुनाव के लिए अलग-अलग एप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक ही पोर्टल व एप से उनके सभी काम हो जाएंगे।