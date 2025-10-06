Language
    दो चरणों में होगा बिहार विधानसभा चुनाव; 14 नवंबर को होगी मतगणना, आदर्श आचार संहिता लागू

    By Raman Shukla Edited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 04:58 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे जिनमें पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी। इस बार चुनाव में 3 लाख 92 हजार पुरुष और 3 लाख 50 हजार महिला मतदाता हैं साथ ही 14 लाख नए मतदाता भी शामिल हैं।

    दो चरणों में होगा बिहार विधानसभा चुनाव

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव इस बार दो चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान छह नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। राज्य में कुल 90,712 बूथ बनाए गए हैं। इनमें 203 सामान्य, 38 दलित आरक्षित और दो सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखी गई हैं।

    कुल मतदाता और नए वोटर

    बिहार में इस बार 3 लाख 92 हजार पुरुष मतदाता और 3 लाख 50 हजार महिला मतदाता हैं। इसके अलावा 14 लाख नए मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। हर बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा तय की गई है।

    हर सीट पर ऑब्जर्वर, सुरक्षा पर खास निगरानी

    चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के लिए 243 सीटों पर 243 ऑब्जर्वर और 38 जिलों के लिए 38 पुलिस ऑब्जर्वर की नियुक्ति की है। आयोग ने बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। सभी बूथों पर ग्राउंड फ्लोर और रैंप की सुविधा अनिवार्य की गई है।

    मतदाता सूची में 22 साल बाद सुधार

    चुनाव आयोग ने बताया कि 22 वर्षों बाद बिहार में मतदाता सूची का व्यापक शुद्धीकरण हुआ है। अब राज्य का यह मॉडल पूरे देश में लागू किया जाएगा। मतदाताओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया है।

    नई पहलें और कड़ी व्यवस्था

    आयोग ने बताया कि इस चुनाव में 17 नई पहलें की जा रही हैं, जिनमें से कई को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाएगा। साथ ही, मतदान केंद्र के ठीक बाहर मोबाइल फोन जमा कराने की व्यवस्था की जाएगी ताकि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और बाधारहित रह सके।