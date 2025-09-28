Bihar Election 2025: BJP ने की 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति की घोषणा, इन दिग्गजों का नाम शामिल

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा जोर-शोर से लगी है। पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए 45 नेताओं की चुनाव अभियान समिति की घोषणा की है। बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल को पहला स्थान मिला है जबकि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा जोर शोर से तैयारी में लगी है। भाजपा के बड़े नेता लगातार बिहार के दौरे पर आ रहे है। वहीं अब पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव अभियान समिति की घोषणा कर दी है।

45 नेताओं को बिहार चुनाव समिति में शामिल बीजेपी ने कुल 45 नेताओं को बिहार चुनाव समिति में शामिल किया है। जिसमें बिहार भाजपा के अध्यक्ष डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल का नाम पहले नंबर पर रखा है। जिसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को रखा गया है।

बिहार चुनाव अभियान समिति 2025 में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अलावा नित्यानंद राय, राधा मोहन सिंह, मंगल पाण्डेय, डॉ. संजय जायसवाल, गोपाल नारायण सिंह, रविशंकर प्रसाद, अश्विनी कुमार चौबे, राजीव प्रताप रूड़ी, सतीश चन्द्र दुबे और राजभूषण निषाद को रखा गया है।

इसके अलावा डॉ प्रेम कुमार, रेणु देवी, जनक राम, हरि सहनी, ऋतुराज सिन्हा, सैयद शाहनवाज हुसैन, रमा देवी, प्रदीप कुमार सिंह जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, गोपालजी ठाकुर और अशोक यादव को भी शामिल किया गया है। सांसद विवेक ठाकुर को भी जगह साथ ही सांसद विवेक ठाकुर, शंभू शरण पटेल, धर्मशीला गुप्ता, कृष्ण कुमार मंटू, अनिल शर्मा (बख्तियारपुर), कृष्ण कुमार मंटू, राम नारायण मंडल, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, वीरेन्द्र चौधरी, हरि मांझी और अशोक अग्रवाल को भी शामिल किया गया है।