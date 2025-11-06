Bihar Election 2025 Voting: बिहार में 9 बजे तक 15 प्रतिशत मतदान, मुंगेर, लखीसराय, मधेपुरा, खगड़िया, सहरसा में उत्साह

इलेक्शन डेस्क, भागलपुर। Bihar Chunav 2025 Phase 1 Voting पूर्व बिहार और कोसी के पाच जिलों की 17 विधानसभा सीटों पर सुबह नौ बजे तक औसतन 14.4 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। पहले दो घंटे में मतदाताओं की आवाजाही धीरे-धीरे बढ़ रही है। सबसे ज्यादा उत्साह सहरसा जिले में देखा जा रहा है, यहां की सिमरी बख्तियारपुर सीट मतदान में फिलहाल सबसे आगे है।

सहरसा में सबसे तेज मतदान सहरसा जिले में सुबह नौ बजे तक औसतन 15.27 प्रतिशत मतदान हुआ। चारों सीटों में सिमरी बख्तियारपुर में 16.32 प्रतिशत मतदान के साथ सबसे अधिक उत्साह दिखा, जबकि महिषी में 15.42, सहरसा सदर में 15.21 और सोनवर्षा (सुरक्षित) में 14.04 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ। सुबह से ही कई बूथों पर महिलाओं की लंबी कतारें देखी गईं। सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र के बनमा ईटहरी प्रखंड अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या 334 ,335 के करीब 1400 मतदाताओं ने वोट बहिष्कार किया है।

मधेपुरा में शांत लेकिन स्थिर शुरुआत मधेपुरा जिले की चारों सीटों पर औसतन 13.74 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। आलमनगर में 13.93, बिहारीगंज में 13.83, मधेपुरा सदर में 13.31 और सिंहेश्वर (सुरक्षित) में 13.89 प्रतिशत मतदान हुआ। दोपहर तक रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है।

खगड़िया में मतदान दर 14 प्रतिशत के आसपास खगड़िया जिले में सुबह नौ बजे तक औसतन 14.15 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ। अलौली (सुरक्षित) में 13.78, बेलदौर में 14.50, खगड़िया सदर में 13.99 और परबत्ता में 14.25 प्रतिशत मतदान हुआ। कुछ इलाकों में शुरुआती समय में कतारें कम थीं, लेकिन आठ बजे के बाद मतदाताओं की संख्या बढ़ने लगी। परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या छह में इवीएम में आई गड़बड़ी। गोगरी सीओ ने कहा सेक्टर मजिस्ट्रेट से बात कर गड़बड़ी दूर की जा रही है।

मुंगेर में औसतन 13.37 प्रतिशत मतदान मुंगेर जिले की तीन सीटों पर अब तक 13.37 प्रतिशत मतदान हुआ। तारापुर सीट जहां से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भाजपा उम्मीदवार हैं, वहां जिले में सर्वाधिक 15.08 प्रतिशत मतदान हुआ है। मुंगेर विधानसभा क्षेत्र में 12.84 और जमालपुर में 12.21 प्रतिशत मतदान हुआ।