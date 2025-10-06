बिहार चुनाव: पिछली बार कब और कितने चरणों में हुई थी वोटिंग, महज 12000 वोटों से कैसे 15 सीटें हारा था महागठबंधन?

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान आज शाम 4 बजे होगा। राजनीतिक दल चुनाव आयोग से छठ महापर्व के तुरंत बाद एक ही चरण में पूरे राज्य में चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। क्‍या आप जानते हैं क्‍यों? पिछली बार कितने चरण में आयोजित हुए थे चुनाव कब रिजल्‍ट आया था और किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थीं?

डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्ली/पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे चुनाव की तारीखों का एलान करेगा। इसी के साथ राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। राजनीतिक दल छठ पर्व के तुरंत बाद एक चरण में ही पूरे बिहार में चुनाव कराने का आग्रह कर रहे हैं ताकि लोकतंत्र के इस पर्व में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

दरअसल, बिहार से बड़ी संख्या में लोग कमाने-खाने के लिए अन्य प्रदेशों में रह रहे हैं और इनमें से ज्यादातर लग छठ का महापर्व मनाने के लिए घर आते हैं। इसलिए राजनीतिक दल चाहते हैं कि छठ के तुरंत बाद एक ही फेज में पूरे बिहार में वोटिंग कराई जाए ताकि बिहार सरकार चुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपना मत दे सकें।

खैर, बिहार में चुनाव कब और कितने फेज में आयोजित होगा, इसका फैसला तो चुनाव आयोग लेगा, लेकिन क्‍या आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरण में आयोजित किया गया था, कब रिजल्ट आया था और किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थीं? आइए हम आपको बताते हैं..

बिहार में पिछला विधानसभा चुनाव साल 2020 में कोविड महामारी के दौरान हुआ था। तब चुनाव तीन चरणों में आयोजित किए गए थे। पहला चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर, दूसरे चरण की 3 नवंबर और तीसरे चरण की 7 नवंबर को हुई थी। 10 नवंबर को चुनाव परिणाम का एलान किया गया था।

किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती थीं? बिहार में 2020 में विधानसभा चुनाव जीतकर एनडीए ने सरकार बनाई थी। एनडीए को कुल 125 सीटें मिली थीं, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिली थीं। राजद 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी।

एनडीए गठबंधन सीटें भाजपा - 74

जदयू - 43

विकासशील इंसान पार्टी (VIP) - 4

हिंदुस्‍तानी अवाम मोर्चा (HAM) - 4 महागठबंधन को मिली थीं 110 सीटें

पार्टी सीटें राजद - 75

कांग्रेस -19

सीपीआई (एमएल) -12

-AIMIM समेत अन्‍य - 5 एनडीए vs महागठबंधन दोनों को कितनी सीटें मिलीं? बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में NDA और महागठबंधन के बीच सिर्फ 12 हज़ार वोटों का अंतर था। दोनों का वोट प्रतिशत 37% था। एनडीए को 37.26% और महागठबंधन को 37.23 % वोट मिले थे। एनडीए और महागठबंधन दोनों को मिले कुल वोटों में महज 12000 का अंतर था। यानी कि महागठबंधन महज 12 हजार वोटों के अंतर से 15 सीटें हार गया था।