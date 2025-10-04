Bihar Assembly elections कराने जाएंगी झारखंड पुलिस की 23 कंपनियां,बिहार सीमा से सटे क्षेत्रों में भी सख्ती बरतने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, रांची। बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पुलिस की भी 23 कंपनियां जाएंगी। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय को झारखंड पुलिस से सहमति भी भेज दिया गया है। ये कंपनियां झारखंड सशस्त्र पुलिस (जैप) व इंडियन रिजर्व बटालियन (आइआरबी) की विभिन्न वाहिनी की हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। वहां बिहार निर्वाचन आयोग के पत्र के आलोक में ही शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर बलों की आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है।

बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार सीमा से सटे झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सख्ती बरतने की तैयारी की जा रही है, ताकि अवैध शराब, मादक पदार्थ, काले धन आदि के आवागमन को रोका जा सके।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलीं राज्य निर्वाचन आयुक्त

झारखंड की नवनियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने शुक्रवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अलग-अलग मुलाकात की।

यह उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी। इससे पहले अलका तिवारी ने दो अक्टूबर को विजयादशमी के दिन राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाला।

झारखंड कैडर की यह वरिष्ठ आइएएस अधिकारी 30 सितंबर को राज्य के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुई थीं। इसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें राज्य का आठवां निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया।

यह पद लंबे समय से रिक्त था। अलका तिवारी राज्य की पहली महिला राज्य निर्वाचन आयुक्त बनी हैं। बताते चलें कि उनके पति पूर्व मुख्य सचिव डीके तिवारी भी इस पद पर रह चुके हैं। इधर, राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद भरने से राज्य में नगर निकाय चुनाव शीघ्र होने की संभावना बढ़ गई है।