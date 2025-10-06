Bihar Election: 243 सीटें, 7 करोड़ मतदाता और सत्ता का फैसला... बिहार विधानसभा चुनाव का बजा बिगुल

चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को दो चरणों में कराने की घोषणा की है जो 6 और 11 नवंबर को होंगे। मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी। इस बार लगभग 7.43 करोड़ मतदाता चुनाव में भाग लेंगे जिनमें 3.92 करोड़ पुरुष और 3.50 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आखिरकार इंतजार खत्म हो गया। चुनाव आयोग ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में कराने का एलान किया है, जो 06 और 11 नवंबर का होगा, जबकि मतों की गणना व नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर ) के बाद इस बार करीब 7.43 करोड़ मतदाता चुनाव में हिस्सा लेंगे। इनमें 3.92 करोड़ पुरुष और 3.50 करोड़ महिला मतदाता के साथ 14 लाख से अधिक पहली बार के मतदाता भी शामिल होंगे। बिहार का पिछला विधानसभा चुनाव तीन चरणों में हुआ था।

203 विधानसभा सीटें सामान्य श्रेणी की है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव का एलान करते हुए कहा कि बढ़ती चुनावी दक्षता व केंद्रीय बलों की उपलब्धता के आधार पर इसे दो चरणों में कराने का फैसला लिया गया है। पहले चरण में 121 व दूसरे चरण में 122 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में 203 विधानसभा सीटें सामान्य श्रेणी की है, जबकि 38 सीटें एससी और दो एसटी श्रेणी के लिए आरक्षित है।

इसके साथ ही बिहार में पहली बार प्रत्येक विधानसभा में एक-एक पर्यवेक्षकों की तैनाती दी गई है, जो दूसरे राज्यों के वरिष्ठ आईएएस है, वहीं सभी जिलों में एक-एक पुलिस पर्यवेक्षक व प्रत्येक दो से तीन विधानसभा में एक आय-व्यय पर्यवेक्षकों की भी तैनाती दी गई है। इसके साथ प्रत्येक मतदान केंद्र पर पैनी नजर रखने के लिए इस बार वेब कास्टिंग की जाएगी। अब तक सिर्फ 50 प्रतिशत मतदान केंद्रों की बेव कास्टिंग कराई जाती थी।

इस घोषणा के दौरान सहयोगी चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी मौजूद थे। मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग पर लगातार लगाए गए आरोपों पर कहा कि 'राजनीतिक बयानबाजी पर चुनाव आयोग रिएक्ट नहीं करता और लोकतंत्र में ये चलता है।' चुनाव की इस घोषणा के साथ ही उन्होंने बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू होने का एलान किया और कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद यदि कहीं भी इसका उल्लंघन होता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।