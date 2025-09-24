Bihar Assembly Election 2025: चुनाव में युवा वोटर ही तय हार और जीत, संभावित प्रत्याशी भी अपनी रणनीति में कर रहे बदलाव

मुजफ्फरपुर में आगामी विधानसभा चुनाव में युवा मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। पिछले चुनाव में 55% मतदाता युवा थे। इस बार भी इनकी संख्या लगभग समान रहने की संभावना है। प्रत्याशी युवा वोटरों को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। चुनाव आयोग 18 वर्ष पूरे करने वाले युवाओं के लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु विशेष अभियान चलाएगा।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Assembly Election 2025 : विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला तय करने में युवा वोटरों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने वाले प्रत्याशी भी इसे समझ रहे हैं। इसलिए युवा वोटरों को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिछले विधानसभा के आंकड़ों पर गौर करें तो कुल मतदाताओं में से करीब 55 प्रतिशत से अधिक युवा वोटरों की संख्या थी। यह किसी भी प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करने के लिए अहम है। मतदान में भी इनकी भागीदारी अन्य वोटरों की तुलना में अधिक रहती है।

वर्ष 2020 के विस चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 31 लाख 91 हजार से अधिक थी। इसमें 20-39 वर्ष के युवा वोटरों की संख्या करीब 17 लाख 97 हजार से अधिक थी। इस बार भी 30 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होने के बाद आंकड़े स्पष्ट हो जाएंगे, लेकिन सूत्रों की मानें तो इस बार भी युवा वोटरों की संख्या इसी के आसपास रहने की संभावना है।

यानी चुनाव में इनकी भागीदारी अहम होगी। प्रत्याशी अभी से ही इन युवा वोटरों को अपने पाले में करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उन्हें पता है कि जिस ओर भी इनका पलड़ा भारी रहेगा, यह जीत और हार तय करने के लिए काफी होगा।

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया नामांकन की तिथि से दस दिन पहले तक चलेगी। इस दौरान 18 वर्ष की उम्र पूरा करने वाले युवाओं को नाम जोड़वाने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा, ताकि कोई भी युवा जो वोट डालने के लिए पात्र हो, उसका नाम नहीं छूटे।

सेक्टर पदाधिकारी भ्रमणशील होकर कमियों को करेंगे दूर गायघाट : विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की गतिविधि तेज हो गई है। पिछले दिनों डीएम सुब्रत कुमार सेन ने गायघाट में भ्रमण कर समीक्षा की थी। जबकि मंगलवार को एसडीओ पूर्वी तुषार कुमार और एसडीपीओ अलय वत्स ने चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया।

प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में एसडीओ पूर्वी की अध्यक्षता में विधानसभा स्तरीय सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक की गई। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

विभागीय दायित्व के साथ-साथ निर्वाचन कार्य को प्राथमिकता देना अनिवार्य है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही व शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी सेक्टर पदाधिकारी अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील रहें और लगातार निरीक्षण करें। इस दौरान जो कमियां दिखे उसे तुरंत दूर करें।

एसडीपीओ पूर्वी ने सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों को कहा कि अपने क्षेत्र के सेक्टर पदाधिकारी के साथ मिलकर कार्य करें। बताया कि नवरात्रि पर्व को लेकर जगह-जगह मेला का आयोजन किया गया है। यहां पर मतदाताओं को डराने और धमकाने का प्रयास किए जाने की संभावना है। इसे देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।