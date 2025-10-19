Bihar Election 2025: बीती रात महागठबंधन के लिए आई 'खुशखबरी', मुकेश सहनी और तेजस्वी ने ली राहत की सांस
Bihar Assembly Election 2025: मुजफ्फरपुर जिले के 11 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच देर रात तक चली। 132 प्रत्याशियों के नामांकन सही पाए गए हैं। कुढ़नी में सबसे अधिक 21 प्रत्याशी हैं। गायघाट से राजद विधायक निरंजन राय का एक नामांकन रद्द हुआ। जदयू छोड़कर वीआइपी में शामिल रंजीत सहनी और जनसुराज छोड़ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे प्रवीण कुमार का भी नामांकन रद्द हो गया।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Assembly Election 2025: जिले की 11 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार को समाप्त हो गई थी। शनिवार को इन नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी का कार्य शुरू हुआ, जो देर रात तक चलता रहा। इसके बाद परिणाम जारी किया।
इसके अनुसार 132 प्रत्याशियों के नामांकन से जुड़े कागजात सही पाए गए। अब अगर 20 अक्टूबर तक कोई प्रत्याशी नाम वापस नहीं लेते हैं तो ये चुनाव के मैदान में अपनी किस्मत आजमाने को पूरी तरह तैयार होंगे।
सबसे अधिक कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में 21 प्रत्याशी बच गए। इसके बाद मुजफ्फरपुर विधानसभा में 20 प्रत्याशियों के कागजात वैध पाए गए। गायघाट से राजद विधायक निरंजन राय का एक सेट में नामांकन रद हो गया, जबकि दूसरे सेट में वैध पाया गया।
इसके अलावा रंजीत सहनी जदयू छोड़कर वीआइपी में शामिल हुए थे, लेकिन कुढ़नी की सीट राजद के खाते में चली गई। इस कारण उन्हें टिकट नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया, लेकिन यह रद हो गया।
इसी प्रकार जनसुराज छोड़ निर्दलीय सकरा विधानसभा सीट से खड़े प्रवीण कुमार का भी नामांकन रद हो गया। कुछ ऐसे भी प्रत्याशी रहे, जिनका एक सेट में नामांकन रद हुआ तो दूसरे में वैध पाया गया।
विधानसभावार रद और वैध नामांकन वाले प्रत्याशी :
औराई :
इनका नामांकन रद : हरिहरनाथ राय और नागेश्वर प्रसाद सिंह दोनों निर्दलीय।
इनका नामांकन वैध : औराई से शिव शंकर गुप्ता आम आदमी पार्टी, अखिलेश कुमार निर्दलीय, हरिश्चन्द्रप्रस यादव निर्दलीय, राधा रमण जन सुराज, भोगेंद्र सहनी वीआईपी, मो. आफताब आलम, रमा निषाद भाजपा।
बोचहां :
इनका नामांकन हुआ रद : शिवजी चौधरी, भारतीय संयुक्त किसान पार्टी, जनशक्ति जनता दल के सोनेलाल पासवान और समाज शक्ति पार्टी से रणविजय कुमार।
इनका नामांकन हुआ वैध : बेबी कुमारी लोजपा (रा), आम आदमी पार्टी से डा. अभय कुमार, दीपमाला देवी निर्दलीय, उमेश कुमार रजक जनसुराज, राहुल कुमार बसपा, अमर पासवान राजद, जयमंगल राम राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी, राजगीर पासवान बज्जिकांचल विकास पार्टी।
बरुराज :
इनका नामांकन हुआ वैध : अरुण कुमार सिंह भाजपा, नसीमा खातून बसपा, राकेश कुमार वीआईपी, अवधेश कुमार गुप्ता निर्दलीय, संजय कुमार पासवान राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, विद्यालाल सहनी लोक चेतना दल, हीरालाल खाड़िया जनसुराज, मो. अंजार, राजेश कुमार साह निर्दलीय, संतोष कुमार निर्दलीय, राजेश कुमार, माधव भक्त एसयूसीआइ। कोई भी नामांकन रद नहीं।
गायघाट :
इनका नामांकन वैध : कोमल सिंह जदयू, निरंजन राय राजद, रविन्द्र कुमार निर्दलीय, सुबोध कुमार सिंह निर्दलीय, मिथिलेश मांझी निर्दलीय, उमेश प्रसाद सिंह जनशक्ति जनता दल, अशोक कुमार सिंह जनसुराज, इशरत परवीन बसपा, कुणाल कुमार जन सहमती पार्टी। कोई भी नामांकन रद नहीं हुआ।
कांटी :
इनका नामांकन हुआ रद : अजीत कुमार निर्दलीय, महेश प्रसाद साह निर्दलीय, देव नारायण साह निर्दलीय, उमेश पासवान निर्दलीय।
इनका नामांकन हुआ वैध : जदयू से ई. अजित कुमार, इसराइल मंसूरी राजद, वीरेंद्र कुमार राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी, अजित कुमार निर्दलीय, प्रांजल प्राकल्प किसान सूरज दल, सुदर्शन मिश्रा जनसुराज, कुमारी शीतल आजाद समाज पार्टी (कांसी राम), मो. जफरुद्दीन निर्दलीय, सुरेश कुमार गुप्ता निर्दलीय, रंजीत झा निर्दलीय, आनंद कुमार झा लोक चेतना दल, लालाबाबू राय एसयूसीआइ।
कुढ़नी :
इनका नामांकन हुआ रद : रंजीत सहनी निर्दलीय, जावेद आलम निर्दलीय, राम नरेश पंडित निर्दलीय।
इनका नामांकन हुआ वैध : बैजू कुमार राय निर्दलीय, डा. संतोष कुमार निर्दलीय, अरविंद कुमार निर्दलीय, दिनेश कुमार राय निर्दलीय, सुमित कुमार झा निर्दलीय, मो. गुलाम मासूम जनशक्ति जनता दल, रोहित कुमार राइट टू रिकाल पार्टी, धर्मेंद्र कुमार निर्दलीय, विजयेश कुमार बसपा, केदार प्रसाद गुप्ता भाजपा, मो. अली इरफान जनसुराज, सुनील कुमार सुमन राजद, गुलाब कुमार रजक निर्दलीय, अखिलेश कुमार तिवारी, संजीत कुमार झा निर्दलीय, प्रमोद कुमार शर्मा निर्दलीय, आलोक कुमार सिंह राष्ट्रीय जनसभावना पार्टी, संजीत मांझी एसयूसीआइ, अजय कुमार सहनी सोशलिस्ट पार्टी, मनीष कुमार निर्दलीय, सुरेश कुमार गुप्ता निर्दलीय।
मीनापुर :
इनका नामांकन हुआ रद : रामशोभित पासवान राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, कुमार मदन।
इनका नामांकन हुआ वैध : कुमार पुष्पेंद्र बसपा, धर्मवीर कुमार शर्मा जागरूक जनता पार्टी, संतोष कुमार निर्दलीय, अजय कुमार जदयू, राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव राजद , तेज नारायण साहनी जनसुराज, देवनाथ प्रसाद निर्दलीय, संतोष कुमार निर्दलीय, शिव कुमार यादव एसयूसीआ, जितेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी, रमेश कुमार निर्दलीय।
मुजफ्फरपुर :
इनका नामांकन रद : सोनेलाल पासवान बुलंद भारत पार्टी, रतन कुमार निर्दलीय, अशोक कुमार शर्मा निर्दलीय।
इनका नामांकन वैध : रंजन कुमार भाजपा, बिजेंद्र चौधरी कांग्रेस, डा. एके दास जनसुराज, मो. शब्बीर अंसारी निर्दलीय, बालक नाथ सहनी बसपा, मो. हसन आम आदमी पार्टी, बासकित कुमार शर्मा निर्दलीय, शानू कुमार आजाद समाज पार्टी (कांसी राम), मनोज कुमार राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी, अशोक कुमार झा गरीब जनशक्ति पार्टी, आनंद पटेल निर्दलीय, अवदेश प्रसाद सिंह निर्दलीय, संजय कुमार केजरीवाल निर्दलीय, अजय कुमार बज्जिकांचल विकास पार्टी, मनोज कुमार राष्ट्रीय जनसभावना पार्टी, संजय कुमार निर्दलीय, चंद्रभूषण प्रसाद निर्दलीय, कन्हैया कुमार निर्दलीय, अमन कुमार झा एसयूसीआइ, धनवंती देवी निर्दलीय।
पारू :
इनका नामांकन हुआ रद : अमीर सहनी विकास वंचित इंसान पार्टी।
इनका नामांकन वैध : विजय कुमार बसपा, किशोर कुणाल निर्दलीय, मदन चौधरी रालोमो, रंजना कुमारी जनसुराज, विजय ठाकुर निर्दलीय, नीरज कुमार निर्दलीय, अशोक कुमार सिंह निर्दलीय, आशुतोष कुमार निर्दलीय, शंकर प्रसाद राजद, नन्हक साह एसयूसीआइ, मनीष कुमार सिंह निर्दलीय।
साहेबगंज :
इनका नामांकन रद : प्रदीप कुमार निर्दलीय।
इनका नामांकन वैध : राजू कुमार सिंह भाजपा, शंभू साह निर्दलीय, मो. मोकीम एआइएमआइएम, बिंदा महतो बसपा, रंजन कुमार राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, मोतिउर रहमन निर्दलीय, ठाकुर हरिकिशोर सिंह जनसुराज, योगेंद्र कुमार यादव निर्दलीय, सुखारी दास एसयूसीआइ, पृथ्वी नाथ राय राजद, मुकेश कुमार सिंह निर्दलीय, रंजीत कुमार निर्दलीय, जय प्रकाश कुमार निर्दलीय, विक्की कुमार निर्दलीय।
सकरा :
इनका नामांकन हुआ रद : बिनोद दास लोक समाज पार्टी, प्रवीण कुमार आजाद समाज पार्टी (कांसी राम)
इनका नामांकन हुआ वैध : अशोक कुमार बसपा, शिव नारायण समता पार्टी, सचिंद्र कुमार निर्दलीय, सतीश कुमार निर्दलीय, उमेश कुमार राम कांग्रेस, आदित्य कुमार जदयू, रेणू कुमारी उर्फ रेणू पासवान जनसुराज, रामसेवक पासवान एसयूसीआइ।
