    Bhagalpur vidhan sabha Chunav Result: भागलपुर में रोहित पांडेय और अजित शर्मा में कौन आगे, कौन पीछे; देखें सबसे तेज नतीजे

    By Alok ShahiEdited By: Alok Shahi
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 12:40 AM (IST)

    Bhagalpur election Result: भागलपुर सीट के नतीजे आज घोषित हो रहे हैं। सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हो रही है। 9 बजे से जीत-हार का प्रारंभिक रुझान मिलने लगेगा। यहां भाजपा के उम्मीदवार रोहित पांडेय और कांग्रेस के प्रत्याशी अजित शर्मा में कड़ा मुकाबला है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस के उम्मीदवार अजित शर्मा ने रोहित पांडेय को महज 1113 वोटों के अंतर से पराजित किया था। 

    Bhagalpur vidhan sabha Election Result 2025: भागलपुर में इस बार भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडेय और कांग्रेस के उम्मीदवार अजित शर्मा में कड़ा मुकाबला है।

    डिजिटल डेस्क, भागलपुर। Bhagalpur vidhan sabha Election Result 2025, Bihar vidhan sabha chunav Result बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आज, शुक्रवार 14 नवंबर को घोषित किए जा रहे हैं। सुबह आठ बजे मतगणना शुरू होने के एक घंटे में जीत-हार के प्रारंभिक रुझान मिलने लगेंगे। भागलपुर में इस बार भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडेय और कांग्रेस के उम्मीदवार अजित शर्मा में कड़ा मुकाबला है। Bhagalpur Vidhan sabha Chunav result

    भागलपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से कांग्रेस के अजीत शर्मा व भाजपा के रोहित पांडेय के बीच कांटे की टक्कर है। यहां अनुमानों में एनडीए प्रत्याशी को बढ़त मिल रही है। कहा जा रहा है कि विकास से महरुम दक्षिणी क्षेत्र की जनता ने अबकी बार एनडीए प्रत्याशी को गले लगा लिया है। हालांकि दोनों ही प्रत्याशी अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस जहां एम-वाई व पचपौनिया वोटों के सहारे बाजी मारने का दम भर रही है। वहीं भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडेय वैश्य, सवर्ण व पचपौनिया वोटरों के सहारे अपनी जीत का ताना-बाना बुन रहे हैं। Bhagalpur election Result

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में विकास, विश्वास व भरोसा पर भागलपुर की जनता ने पिछली बार के मुकाबले ज्यादा मतदान किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तुलना में इस बार मतदाताओं ने 8.34 प्रतिशत अधिक मत डाले। Bhagalpur vidhan sabha Election Result 2025 यहां देखें सबसे तेज नतीजे...


