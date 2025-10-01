Bihar Assembly Election 2025 : बिहार की राजनीति को अभी जकड़े है दुर्गुणों का दशानन

भ्रष्टाचार और उसके विरुद्ध कार्रवाई के दो विश्व रिकार्ड बनाने वाले बिहार की सुगति और दुर्गति की सच्चाई के लिए यह शेर भी खूब है। अब तो राजनीति भी मानने लगी है बेमन या स्वार्थ में ही सही क्योंकि चुनाव सिर पर है। यह मात्र कीचड़ उछालने की राजनीति है।

विकाश चन्द्र पाण्डेय, पटना। भ्रष्टाचार और उसके विरुद्ध कार्रवाई के दो विश्व रिकार्ड बनाने वाले बिहार की सुगति और दुर्गति की सच्चाई के लिए यह शेर भी खूब है। अब तो राजनीति भी मानने लगी है, बेमन या स्वार्थ में ही सही, क्योंकि चुनाव सिर पर है। बावजूद भ्रष्टाचार पर ही जीत-हार के निर्णय पर शंका जताई जा रही, क्योंकि जनता भुलक्कड़ होती है। दूसरा कारण यह कि बोफोर्स घोटाला के बाद भ्रष्टाचार किसी चुनाव मेंं प्रमुख मुद्दा नहीं बन पाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लालू प्रसाद अपदस्थ हुए तो उसके कारण में भ्रष्टाचार के साथ अपराध और जातीय संघष भी था। बिहार तब जंगलराज का पर्याय बन गया था। हालांकि, अब सुशासन पर भी अंगुली उठने लगी है, लेकिन वह राजनीतिक आरोपों से आगे अदालती मामला नहीं बन पा रही। जनता विस्मित है कि आखिर हो क्या रहा है! यह मात्र कीचड़ उछालने की राजनीति है या तह तक जाकर गंदगी की सफाई करने की मंशा!

भ्रष्टाचार के हवाले से जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर सरकार पर आक्रामक बने हुए हैं। मोर्चा राजद ने भी खोल रखा है, जिसके दामन से दाग अभी धुले भी नहीं और आंख जब-तब कांग्रेस की दिखा दे रही, जिसके मुख्यमंत्रियों (अब्दुल गफूर और जगन्नाथ मिश्र) पर विधानसभा के भीतर ही अंगुली उठती रही है। बिहार की राजनीति का यही फरेब है, जो राज्य के विकास को बाधित कर रहा। लालू-राज में चारा घोटाले जैसे मामलों ने भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचाया, जिससे अर्थव्यवस्था चरमरा गई।

नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने सुशासन का दावा किया, लेकिन प्रशांत किशोर इसे लालू से भी बदतर सरकार बता रहे और तेजस्वी यादव संस्थागत भ्रष्टाचार को प्रश्रय दिए जाने का आरोप लगा रहे। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, 70877 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं मिला। राजद इसे घोटाला बता रहा, जबकि इसमें उन वर्षाें की राशि भी समाहित है, जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे।

बहरहाल यह आरोप उस बिहार पर लगाया जा रहा, जिसे 2012 में देश का सबसे पारदर्शी राज्य बताया गया था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का वह दावा अब कमजोर पड़ रहा। राज्य में आरटीआइ, ई-गवर्नेंस और डिजिटल योजनाओं से कुछ पारदर्शिता आई, लेकिन जातिवाद, परिवारवाद और अपराधीकरण आदि विकास में बाधक बने हुए हैं। इस कारण भूमि सुधार और औद्योगिक निवेश में भी अड़चन है। बेरोजगारी 15 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ रही है।

पेपर- लीक और ओएमआर शीटों की पारदर्शिता की कमी से युवाओं में क्षोभ है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार के 66 प्रतिशत विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस बार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये दुर्गुण और गहराते दिख रहे, क्योंकि बाजुओं में दम वाले मुखर हो चुके हैं। कुछ दल साफ-सुथरी राजनीति का वादा कर रहे, लेकिन जातीय अड़ंगा पूर्ववत है। यह बेबसी उस भदेस राजनीति की बदौलत है, जो अपनी और अपने पुरखों की कारगुजारियों पर शर्माने के बजाए खोखले वादों पर इतराए जा रही। इस दिखावे के कारण असमानता बढ़ती जा रही।

राजनेताओं और आम आदमी की आय में 50गुणा से अधिक का अंतर है। सत्ता कुछ चुनिंदा राजनीतिक परिवारों (लगभग 1250 परिवार) के हाथों में सिमट गई है, जहां उत्तराधिकारी बिना योग्यता के टिकट पा रहे। इससे नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा, जो सुधार के लिए सर्वाधिक व्याकुल है।

पहल और परिणाम नीतीश कुमार की सरकार जब न्याय के साथ विकास की बात करती है, तो स्पष्ट रूप से वह भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की बात कर रही होती है। 2005 में सत्ता मिलने के बाद से ही भ्रष्टाचार विरोधी और प्रशासनिक सुधारों पर केंद्रित उनका शासन देश-दुनिया में चर्चा में आया। इन सुधारों से बिहार की छवि विकासशील राज्य की बनी। 2012 में बिहार को भारत का सबसे कम भ्रष्ट राज्य बताया था।

वह नीतीश कुमार के शुरुआती सुधारों का परिणाम था। जीएसडीपी में 22 प्रतिशत की वृद्धि और बुनियादी ढांचे में सुधार से भ्रष्टाचार के अवसर कुछ हद तक कम हुए। विशेष निगरानी इकाई और अवैध संपत्ति जब्त करने जैसी पहल से भ्रष्ट अधिकारियों पर दबाव बना, लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों में सजा की कम दर ऐसे लोगों को ढीठ बनाए हुए है।

संदर्भ और संभावना बिहार में भ्रष्टाचार अब मात्र आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक-राजनीतिक संकट बन गया है। यह पलायन, अपराध में वृद्धि और विकास में रुकावट का कारण है। चुनाव में यह मुद्दा जोर पकड़ सकता है, लेकिन राजद का अपना इतिहास इसे कमजोर बनाता है। वास्तविक बदलाव तभी होगा, जब पार्टियां दागियों को टिकट न दें और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करें। हालांकि, जातिगत समीकरण (यादव, कुर्मी, कोइरी) और परिवारवाद (लालू परिवार, नीतीश का कोर ग्रुप) पर आधारित राजनीति के कारण इस पर संशय है।