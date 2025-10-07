एनडीए, महागठबंधन या जनसुराज; किस ओर करवट लेगी बिहार की जनता? ये फैक्टर चौंकाने वाले हैं

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। एनडीए और महागठबंधन के बीच जनसुराज के मैदान में उतरने से लड़ाई दिलचस्प होने के आसार हैं। एनडीए जहां पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जनकल्याणकारी योजनाओं की बदौलत सत्ता में वापसी की बात दोहरा रही है तो वहीं महागठबंधन तेजस्वी यादव के भरोसे है।

बिहार चुनाव का एलान, कौन बाजी मारेगा?