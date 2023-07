यूजीसी प्रमुख एम जगदीश कुमार ने ट्वीट कर सीयूईटी पीजी रिजल्ट के बारे में अहम जानकारी दी गयी है। उन्होंने ट्वीट में जानकारी देते हुए कहा कि सीयूईटी पीजी का रिजल्ट आज आज रात तक या कल हर हाल में घोषित कर दिया जाएगा।

CUET-PG: NTA is aiming to announce CUET-PG results either tonight or tomorrow morning. Please visit the NTA website for updates. pic.twitter.com/M1c8OpOtsy