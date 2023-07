CUET PG Topper List 2023: कुछ समय में आएगा रिजल्ट, पिछले साल इन स्टूडेंट्स ने हासिल किए थे 100 पर्सेंटाइल

CUET PG Topper List 2023 सीयूईटी पीजी प्रोविजनल उत्तर कुंजी 13 जुलाई को जारी की गई थी और उम्मीदवारों को 16 जुलाई तक कुंजी के खिलाफ आपत्तियां उठाने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद एक्सपर्ट पैनल द्वारा छात्रों द्वारा उठाई गई आपत्तियों की समीक्षा करने के बाद फाइनल उत्तर कुंजी जारी की गई थी। वहीं अब इसी आधार पर सीयूईटी पीजी परिणाम 2023 जारी होने जा रहा है।

CUET PG Topper List 2023: सीयूईटी पीजी रिजल्ट कुछ समय में जारी कर दिया जाएगा।

