क्या है KYV और फास्टैग यूजर्स के लिए क्यों है जरूरी? 5 स्टेप्स में ऐसे करें अपडेट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ समय से फास्टैग को लेकर खबरें सामने आ रही थीं कि भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (IHMCL) के द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों का पालन न करने वाले यूजर्स की फास्टैग सेवा (FASTag KYV) पर रोक लगा दी जाएगी। हालांकि, NHAI ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया है। साथ ही फास्टैग इस्तेमाल करने वालों के लिए राहत की खबर सामने आई है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फास्टैग (FASTag) यूजर्स के लिए KYV (Know Your Vehicles) की प्रक्रिया आसान कर दी है। अब KYV अपडेट करने की प्रक्रिया बेहद सरल होगी, जिसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके लोग आसानी से फास्टैग की KYV अपडेट कर सकेंगे।

KYV क्या है? KYV का मतलब है नौ यॉर व्हीकल। यह KYC (Know Your Customer) के जैसा ही है, जो आमतौर पर फास्टैग यूजर्स के लिए जारी किया जाता है। KYV के तहत लोगों को अपनी गाड़ी से जुड़े अहम दस्तावेज जमा करने होते हैं। इन दस्तावेजों में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), गाड़ी की फोटो समेत अन्य चीजें भी शामिल होती हैं। इन्हीं जानकारियों के आधार पर फास्टैग जारी किया जाता है।

KYV अपडेट करना क्यों जरूरी है? KYV को समय-समय पर अपडेट करना जरूरी होता है, जिससे कोई फास्टैग का गलत इस्तेमाल न कर सके। NHAI ने सभी गाड़ी मालिकों को जल्द से जल्द KYV अपडेट करने की सलाह दी है। वहीं, KYV अपडेट न करने पर न सिर्फ फास्टैग रद किया जा सकता है, बल्कि यह ब्लॉक भी हो सकता है। ऐसे में टोल प्लाजा पर आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है और फास्टैग ब्लॉक होने पर जुर्माना भी लग सकता है।