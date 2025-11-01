Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या है KYV और फास्टैग यूजर्स के लिए क्यों है जरूरी? 5 स्टेप्स में ऐसे करें अपडेट

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 10:30 AM (IST)

    FATSag KYV Update: NHAI ने फास्टैग सेवा निलंबित होने की अफवाहों को खारिज करते हुए फास्टैग यूजर्स के लिए KYV (Know Your Vehicles) अपडेट प्रक्रिया को सरल बनाया है। KYV, जो KYC के समान है, में वाहन के महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होते हैं। इसका नियमित अपडेट गलत इस्तेमाल को रोकने और फास्टैग को ब्लॉक होने से बचाने के लिए आवश्यक है। यूजर्स फास्टैग ऐप या वेबसाइट पर लॉग इन करके आसानी से अपनी गाड़ी की जानकारी और दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    FASTag यूजर्स के लिए KYV अपडेट करने की पूरी प्रक्रिया। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ समय से फास्टैग को लेकर खबरें सामने आ रही थीं कि भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (IHMCL) के द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों का पालन न करने वाले यूजर्स की फास्टैग सेवा (FASTag KYV) पर रोक लगा दी जाएगी। हालांकि, NHAI ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया है। साथ ही फास्टैग इस्तेमाल करने वालों के लिए राहत की खबर सामने आई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फास्टैग (FASTag) यूजर्स के लिए KYV (Know Your Vehicles) की प्रक्रिया आसान कर दी है। अब KYV अपडेट करने की प्रक्रिया बेहद सरल होगी, जिसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके लोग आसानी से फास्टैग की KYV अपडेट कर सकेंगे।

    KYV क्या है?

    KYV का मतलब है नौ यॉर व्हीकल। यह KYC (Know Your Customer) के जैसा ही है, जो आमतौर पर फास्टैग यूजर्स के लिए जारी किया जाता है। KYV के तहत लोगों को अपनी गाड़ी से जुड़े अहम दस्तावेज जमा करने होते हैं। इन दस्तावेजों में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), गाड़ी की फोटो समेत अन्य चीजें भी शामिल होती हैं। इन्हीं जानकारियों के आधार पर फास्टैग जारी किया जाता है।

    KYV अपडेट करना क्यों जरूरी है?

    KYV को समय-समय पर अपडेट करना जरूरी होता है, जिससे कोई फास्टैग का गलत इस्तेमाल न कर सके। NHAI ने सभी गाड़ी मालिकों को जल्द से जल्द KYV अपडेट करने की सलाह दी है। वहीं, KYV अपडेट न करने पर न सिर्फ फास्टैग रद किया जा सकता है, बल्कि यह ब्लॉक भी हो सकता है। ऐसे में टोल प्लाजा पर आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है और फास्टैग ब्लॉक होने पर जुर्माना भी लग सकता है।

    फास्टैग की KYV कैसे अपडेट करें?

    1. FASTag ऐप या वेबसाइट पर अपने फास्टैग अकाउंट में लॉग इन करें। भारत में एयरटेल पेमेंट बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, पार्क+, एसबीआई और IDFC फर्स्ट बैंक जैसे प्लेटफॉर्म भी फास्टैग जारी करने के लिए जाने जाते हैं।
    2. अब Account Setting या Profile में KYV का विकल्प चुनें।
    3. इसमें गाड़ी नंबर, लाइसेंस प्लेट नंबर, इंजन नंबर जैसी गाड़ी से जुड़ी सभी जानकारियां भरें।
    4. इसके बाद मांगे गए जरूरी दस्तावेजों की फोटो अपलोड करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
    5. अब आपको कन्फर्मेंशन मैसेज प्राप्त होगा। आपके सभी दस्तावेजों को वैरिफिकेशन के लिए बैंक या फास्टैग जारी करने वाली कंपनी को भेजा जाएगा।

    NHAI के अनुसार, गाड़ी के मालिक बैंक या जारी करने वाली कंपनी से संपर्क करके KYV अपडेट प्रक्रिया की जानकारी ले सकते हैं। वहीं, कोई शिकायत दर्ज करने या परेशानी होने पर नेशनल हाईवे हेल्पलाइन नंबर 1033 पर संपर्क किया जा सकता है।

    यह भी पढ़ें- आधार को भविष्य के लिए किया जाएगा तैयार, हाई लेवल कमेटी का हुआ गठन